Miguel Sánchez y Chenoa dejan de esconder lo que pasa con su primer niño en común

Tras la resaca emocional de su boda, Chenoa y Miguel Sánchez han tomado la decisión de no esconderse más y han confesado qué es lo que pasa con su primer hijo en común.

El pasado 17 de julio, la participante de la primera edición de Operación Triunfo y el urólogo se dieron, por fin, el 'sí, quiero' después de tener que posponer la boda a causa del coronavirus.

La pareja y el resto de invitados se trasladaron hasta Mallorca para festejar este esperado y polémico enlace. Y es que muchos de sus compañeros del concurso no recibieron su invitación; algo que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación españoles.

Ahora, y tras su regreso de su luna de miel en Grecia, Chenoa ha reaparecido públicamente y ha confesado cuáles son sus planes en relación con su primer hijo.

Chenoa y Miguel Sánchez lo tiene muy claro

Chenoa y Miguel Sánchez están más felices que nunca. Y es que todo a punta a que su viaje por Atenas y Malta les ha sentado de maravilla. Por eso, la extriunfita no ha tenido ningún problema en responder a todas las preguntas que la prensa le ha hecho en su última aparición pública.

Hace unos días, y tras posar en el photocall de un importante evento social, la artista se sinceró con las cámaras de Europa Press sobre sus planes de futuro. "Ya está hecho y, aparte, estoy contenta porque ya todo fluye y todo sigue adelante".

Y es que, después de tener que posponer su boda durante dos años, por fin la mujer de Miguel Sánchez ve que todo está saliendo como tenían previsto. "Ha sido un mes maravilloso, hemos podido descansar un poquito".

"Yo me sentía casada antes, pero ahora estoy casada de verdad. Muy bien, lo llevo muy natural, muy bien la verdad", confesó Chenoa, muy emocionada.

Pero, cuando le preguntaron si están pensando ampliar la familia, la cantante fue muy tajante. "No, no, no, yo estoy muy bien así", aseguró. "Yo creo que ya estamos con el cupo cubierto, que es ser felices y ya".

"Ha sido un mes muy bueno porque hemos celebrado el cumpleaños de Miguel, mi cumpleaños, la boda, la luna de miel… ¿Qué más quieres?", les ha confesado Chenoa a los reporteros entre risas.

Miguel Sánchez y Chenoa se enteran de los planes de su amiga

Al contrario que Miguel Sánchez y Chenoa, otra de las participantes de Operación Triunfo 1 está como loca por formar una familia.

Hace unas semanas, Rosa López acudió al plató de Déjate querer para hablar tanto de su vida personal como de su carrera profesional. La ganadora de la primera edición de este talent show musical confesó, entre otras cosas, sus deseos de convertirse en madre.

Y es que, gracias a la romántica relación que mantiene con Iñaki García, es algo que se está planteando llevar a cabo.

"Me encantaría que hubiera descendencia, mi madre se volvería loca. Tengo al hombre perfecto, la vida perfecta... Practicando estamos todo lo que quieras y más", aseguró la amiga de Chenoa, provocando las risas del público.

Sin embargo, también confesó que es un paso que le da bastante miedo dar. Y es que ya se encuentra en una edad en la que podría tener algún que otro problema.

"Hay que ser muy valiente para ser mamá y sé que se me está pasando el arroz. Tengo 41 años y los ovarios ya me dicen 'cómo no te des prisa te voy a pegar un susto'".

