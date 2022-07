Miguel Sánchez descubre a otro hombre en la vida de Chenoa y toma una decisión

Miguel Sánchez es el médico más famoso de la prensa del corazón y todo se lo debe a Chenoa, aunque nunca ha perseguido la popularidad. Conoció a la cantante en una cena, enseguida se dio cuenta de que estaba enamorado y comenzaron una bonita historia de amor. Todo iba bien hasta que anunciaron sus planes de boda, en ese momento, la situación dio un giro sorprendente.

Miguel Sánchez puede presumir de haber hecho feliz a la artista, pero no es el único hombre presente en su vida. Chenoa disfruta de una conexión muy especial con su hermano Sebastián Corradini, quien había estado en la sombra hasta este momento. El padre de la mallorquina ha reaparecido y la prensa ha empezado a investigar el lado más desconocido de la familia.

Miguel es plenamente consciente de la fama de su mujer, por eso, nunca hace declaraciones que puedan generar polémica. Conoce mejor que nadie lo que ha pasado en el clan de Chenoa, pero nunca dirá nada porque sabe que son datos confidenciales. Lo único que está confirmado es que la ex de Bisbal puede presumir de tener un trato muy especial con Sebastián.

Miguel ha comprobado de primera mano lo peligroso que es hacer negocio en la prensa del corazón: los límites los marca el público. Después de pensárselo mucho, accedió a vender su boda en una conocida revista y todavía sigue sufriendo las consecuencias. Los espectadores cada vez quieren saber más, no se han conformado con las fotos oficiales.

Sánchez ha estado toda su vida en la sombra y no quiere aprovecharse de la popularidad de su esposa. Es uno de los urólogos más reconocidos del momento y no necesita a la prensa, a pesar de que ha firmado un buen contrato. Los expertos aseguran que todavía tiene que posar otra vez en su revista de cabecera para explicar cómo ha sido la luna de miel.

Miguel Sánchez tiene buen concepto del hermano de Chenoa

Miguel sabe que para Chenoa es importante que se lleve bien con su hermano y no tiene motivos para hacer lo contrario. Sebastián Corradini ocupa un papel fundamental en la vida de la cantante, de hecho, alguna vez ha hablado de él con mucho cariño. “A mi hermano, desde pequeña le hablo en argentino, no sé comunicarme con él de otra manera”, declaró hace unos años.

Sánchez ha comprobado en primera persona cómo es el lado oscuro de la prensa del corazón y él no tiene experiencia previa. Antes de vender su boda en Telecinco, dieron una noticia que le pilló desprevenido: una supuesta grieta en la pareja. Supuestamente la ex de Bisbal quería comercializar con el evento y su futuro marido no veía claro el negocio.

El urólogo terminó accediendo porque desde el primer momento aceptó las normas de la cantante. Ya era famosa cuando se conocieron y no quiere cambiar las reglas, aunque sí exige respeto. Ha abierto una puerta de su vida privada, pero no consiente que ningún medio se inmiscuya en terrenos que pertenecen a su intimidad.

Miguel Sánchez conoce el poder de su cuñado

Miguel ha tomado una decisión después de ocupar la portada de una conocida revista: retirarse de la prensa del corazón. No va a conceder más entrevistas, aunque podría tener la obligación de explicar cómo ha sido su luna de miel. Después de esto volverá a la medicina y no hará más uso de su faceta pública, al menos, por el momento.

Sánchez sabe que su cuñado Sebastián es director de Alias Music, una empresa que lleva la carrera musical de Chenoa. La cantante confía plenamente en él, por eso, le ha dado trabajo. Este detalle tira por tierra las acusaciones que ha recibido por parte de su padre, quien dice que es una despreocupada.