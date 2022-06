Miguel Sánchez confirma sus sospechas al recibir la foto prohibida de Chenoa

Miguel Sánchez se ha convertido en uno de los hombres más buscados del momento, situación con la que no termina de sentirse cómodo. Comprende que se ha casado con una de las cantantes más famosas del país, pero prefiere apartarse de determinados escándalos. Sin embargo, una fotografía ha confirmado sus sospechas: ha llegado a la prensa del corazón para quedarse.

Miguel Sánchez ha comprobado el poder mediático de Chenoa con un gesto que en su vida anterior formaba parte de la normalidad. Le ha hecho una foto, la cantante la ha publicado en sus redes y cientos de medios se han hecho eco de la información. El urólogo se ha dado cuenta de que a partir de ahora tiene que ser más cuidadoso, pues su vida está en boca de todos.

Miguel, según contaron en el programa Sálvame, tuvo una discusión con Chenoa antes de pasar por el altar, pues tienen puntos de vista diferentes.

La concursante de Operación Triunfo 1 quería vender la boda a una conocida revista y el médico, supuestamente, no estaba de acuerdo. Finalmente terminó aceptando, pero se han cumplido sus peores presagios: ya es un rostro más de la crónica social.

Miguel ha recibido la imagen de su mujer en la piscina, una foto que ha hecho él mismo durante unas merecidas vacaciones. Se ha dado cuenta de que no podrá disfrutar de la luna de miel, pues la prensa está pendiente de los movimientos de la cantante.

No puede hacer nada por evitarlo porque ha sido Chenoa la que se ha situado en el centro de la polémica comercializar con la boda.

Sánchez tiene una hija de una relación anterior y para él es importante estar en la sombra porque quiere proteger a su pequeña. Sabe que la joven sufrirá con cualquier escándalo que protagonice, así que ha optado por estar el máximo tiempo en la sombra. Sin embargo, los reporteros ya le han localizado y antes o después tendrá que conceder ciertas declaraciones.

Miguel Sánchez y Chenoa se han ido lejos

Miguel conoció a la cantante en una cena y tuvieron un flechazo, enseguida se dieron cuenta de que querían estar toda la vida juntos. Pensaron en casarse, pero tuvieron que retrasar la fecha por circunstancias ajenas a su relación. El enlace se ha celebrado en Mallorca y ha generado mucha polémica, pues la ex de David Bisbal no ha cumplido con su promesa.

La mujer de Sánchez prometió que iba a invitar a todos sus compañeros de Operación Triunfo 1, pero en el último momento cambió de opinión. Algunas de sus grandes amigas, como Rosa López, no recibió la invitación y no pudo ser testigo del amor de la pareja. Nadie sabe el motivo, pero hay demasiados periodistas investigando y no tardará en salir a la luz.

El médico ha hecho las maletas y se ha marchado con su esposa a un destino paradisíaco, se han ido para evitar a la prensa. Cabe la posibilidad de que también hayan comercializado con la luna de miel, pero habrá que esperar para verlo. De momento ha pasado lo que Miguel sospechaba: se han filtrado las primeras imágenes.

Miguel Sánchez acepta las normas de su mujer

Miguel comprende que Chenoa no haya invitado a todos sus amigos de Operación Triunfo, de hecho podría haber sido una decisión conjunta. Ambos querían celebrar un enlace privado, por eso solamente había 90 personas acompañándoles. Entre los afortunados estaban Carlos Latre y Lolita, dos de sus compañeros de trabajo.

Sánchez entiende que su esposa forma parte de la crónica social y respeta que tenga que tomar ciertas decisiones. Él estará al margen y no participará de forma activa, a pesar de que ayude a su gran amor en todo lo que pueda. Por eso le ha hecho una foto que se ha convertido en lo más comentado de las redes sociales.

La imagen podría ser peligrosa, una imagen prohibida, porque podría haber en juego una exclusiva. Son la pareja del momento y tienen encima de la mesa ofertas muy suculentas.