Miguel Marcos ya tiene la fecha encima de la mesa: sucederá en tres meses

Miguel Marcos ha sido el mayor de los pilares de Belén Esteban durante los últimos cinco meses, tras romperse la tibia y el peroné. El caso es que el conductor de ambulancias ha estado siempre al pie del cañón junto a su esposa.

Lo cierto es que la 'princesa del pueblo' se lo ha agradecido cada vez que ha podido cuando ha pisado un plató de televisión.

Y todo a pesar de que a Miguel Marcos le da bastante pudor que la madrileña hable de él de forma pública. Siempre ha querido estar en un segundo plano y nunca le han llamado los focos, todo lo contrario que a su mujer.

Fue un oscuro tiempo en el que la Esteban se mantuvo alejada de Telecinco. Pero ahora ya se encuentra en la recta final de su recuperación, ha empezado a hacer vida social y ha vuelto a trabajar como colaboradora de Sálvame.

Eso sí, por ahora Belén acude a trabajar, pero tienen que darle unas facilidades para que se sienta más cómoda. Aún porta una protección en su pierna derecha y los médicos le han recomendado que intenté dar pequeños paseos mientras está trabajando. Además, le aconsejaron abandonar el programa unas horas antes que el resto de colaboradores.

Por otro lado, la televisiva se ha convertido en la nueva madrina de Dirty Dancing. El musical de la productora Let’s Go estará hasta el próximo 16 de octubre en el Espacio Ibercaja Delicias en Madrid.

En la presentación de Dirty Dancing, la madrileña apareció con sus muletas y estuvo departiendo con los actores de la producción. Además de contestar a la prensa sobre los diferentes temas de actualidad y especialmente en relación a su estado de salud.

"Creo que la película ya la hemos visto todos 25 veces. Pero el musical no lo han visto muchos, así que tenemos que venir todos a verlo", expuso hace unos días.

"Aún me queda para terminar de recuperarme"

Preguntada por si le hacía ilusión acudir a esta presentación por todo lo alto, Belén ha sido contundente. "¡Por supuesto que quería estar aquí! Si soy la madrina. Además, estoy recuperándome y estoy muy bien", desveló.

Además, ha sido clara a la hora de hablar del largo proceso de rehabilitación que ha padecido. La mujer de Miguel Marcos sabe que tiene que confiar en los médicos y así lo ha hecho durante estos meses aciagos para ella.

"Aún me queda para terminar de recuperarme. Hasta abril no me dan el alta, porque es una fractura muy complicada. Pero ya estoy en rehabilitación", explicaba.

"Voy por la mañana, dos horas. Y luego voy un par de horitas a mi programa, que me viene muy bien para la cabecita. La vuelta a la tele me ha hecho muy bien", expuso.

Miguel Marcos se entera de que su mujer lo hará en solo tres meses

También confiesa que, aunque echaba de menos en cierto modo a sus compañeros, sabe que cuando se relaja en plató ya le están provocando.

"Sí, son unos cabroncetes. Pero los quiero mucho", sostuvo la de Paracuellos. Como no podía ser de otra manera, la Esteban ha promocionado su marca de gazpacho y salmorejo y, según ella, va viento en popa.

"Va todo muy bien, estoy muy contenta. Este año no pude hacer la publicidad que quería, pero este invierno lo daré todo con mis gazpachos y mis salmorejos. Además, antes de Navidad, voy a sacar más cositas, que serán sorpresa. No te puedo decir qué, pero sé que os va a sorprender", concluyó su intervención.