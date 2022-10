Miguel Marcos sigue sin creer lo que cuentan de su mujer y pide explicaciones

Miguel Marcos ha vuelto a comprobar cómo algunos compañeros de Belén Esteban en Sálvame no tienen una opinión nada favorable a su mujer.

Y es que Miguel Marcos tiene claro que, de un tiempo a esta parte, la 'princesa del pueblo' ha perdido peso dentro del programa de Mediaset. Ya son muchos los que se atreven a criticar su papel en el programa, como hizo hace algunas semanas Kiko Matamoros.

La pareja de Marta López Álamo advertía en una entrevista exclusiva para una conocida revista del corazón que Esteban ya "interesa muy poco". Su nuevo rol es más comedido que durante las épocas más álgidas de la madrileña. Belén ya no logra captar la atención de la audiencia y se está acomodando en cierto modo.

Miguel Marcos, en shock tras enterarse de la crítica más salvaje hacia su mujer

En esta ocasión, otro colaborador de Sálvame, muy amigo de Kiko Matamoros, ha sido sincero a la hora de hablar de su compañera de trabajo.

En la misma línea que el ex de Makoke, Rafa Mora ha provocado un terremoto en los pasillos de Telecinco. Y no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de varios de sus compañeros.

| Europa Press

Por ejemplo, Rafa no se ha cortado cuando le han preguntado por Anabel Pantoja, con la que ha tenido numerosos rifirrafes y discusiones en un plató.

"Hace unos años no la conocía nadie, era 'la prima de', y ahora ya es Anabel. Pero hay que ser agradecido. Con nosotros yo creo que no se está comportando como debería, pero allá cada uno, es mi opinión", sentenciaba Rafa Mora a un reportero de Europa Press.

Rafa Mora estalla contra Belén Esteban para disgusto de su marido

Además, sobre la sobrina de Isabel Pantoja, el tertuliano de Sálvame fue claro al poner sobre la mesa que la joven sevillana tiene un trato de favor en el programa. Y el televisivo critica este hecho con contundencia.

| Instagram

"A mí lo que me fastidia es que hay compañeros a los que siempre se les pasa la manita por la espalda. En este caso, es Anabel, en otras ocasiones es a Belén Esteban y le pasaba a Terelu Campos. Eso es lo que a mí no me mola, y creo que es un flaco favor el que les hacen", ha dicho.

El caso es que su crítica más dura ha sido sobre la 'princesa del pueblo', a la que atacó sin ningún reparo. Este afirmó que la mujer de Miguel Marcos ya no es la misma de antes ni tiene el mismo interés que años atrás.

"Si ella quisiese entrar más al trapo y generar polémica, pero no le renta"

"Esa no es la Belén del pueblo, la gente no empatiza tanto con ella porque la cajera ya no se ve reflejada en ella", expone Rafa Mora. Pese a todo, luego acababa reculando y opinaba que "no es que no funcione, funciona como un tiro".

Lo cierto es que el colaborador sostiene que si Belén quisiese, podría enganchar de nuevo a la audiencia, pero no parece estar por la labor.

"Por otro lado, si ella quisiese entrar más al trapo y generar polémica, pero no le renta. Es como Anabel, que dice que gana más fuera y que no quiere verse envuelta en polémicas porque dice que le resta eso".

Pero no todo son críticas hacia sus compañeros de programa. Sobre Lydia asegura que "es una tía muy válida. ¿Qué haríamos sin sus equivocaciones? Hoy se ha vuelto a equivocar. Es magnífica, en todo, es poesía pura", ha sentenciado entre risas.