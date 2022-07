Miguel Marcos sabe que no hay vuelta atrás porque Belén Esteban tiene otra ilusión

Aunque siempre se ha mantenido al margen del trabajo de su mujer, Miguel Marcos ha sido protagonista de los titulares en más de una ocasión. Esta vez, lo es por culpa de Belén Esteban que, en un alarde de sinceridad, lo ha contado todo.

Y con todo nos referimos a su nueva ilusión. ¿Te haces una idea de quién puede ser?

Miguel Marcos, destrozado

No están siendo unos días fáciles para Miguel Marcos. El marido de Belén Esteban se convirtió en un personaje del corazón en el momento en él decidió empezar una relación con la de Paracuellos. Desde entonces, sus movimientos y gestos han sido objeto de titulares.

Hace unos años lo fue por haberle sido infiel a la colaboradora de Sálvame. Más tarde, volvió a ocupar los titulares por darse el ‘sí, quiero’ con ella. Sus amigos más cercanos aseguran a la prensa que junto a Belén es feliz, pero Miguel no está atravesando una buena etapa.

Aseguran que está destrozado, y el motivo no es otro que la mala racha de su mujer. Hace ya varios meses, la de Paracuellos se caía en el plató de Sálvame y se rompía la tibia y el peroné. El riesgo era máximo al ser diabética y al confirmar que debía pasar por el quirófano.

A pesar del dolor de la tertuliana, Miguel Marcos también lo ha pasado muy mal. Está destrozado y es que la tertuliana parece que no se lo ha puesto nada fácil.

Ha sido ella misma la que ha asegurado a golpe de exclusiva en una conocida revista del corazón, que se lo ha hecho pasar muy mal a Miguel. Además de dedicarse al cien por cien a su trabajo como conductor de ambulancias, se ha centrado en la recuperación de su mujer.

Está cansado, derrotado y más aún cuando su mujer ha confirmado que tiene una nueva ilusión. Se podría decir que la mala racha se ha cernido sobre Miguel Marcos.

La nueva ilusión de Belén

Hace unos años, la ilusión de la colaboradora era tener un hijo con Miguel Marcos. Su amor, a pesar de atravesar un bache por culpa de los cuernos, era casarse. Y más adelante, culminar su relación trayendo al mundo un bebé.

Sin embargo, parece que las ganas de la pareja por convertirse en padres se han esfumado. La colaboradora dejó claro que el riesgo de quedarse embarazada por ser diabética era máximo, y no está dispuesta a correr ese peligro.

Ahora, la ilusión de Belén es otra y Miguel Marcos ha quedado delegado. ¿De qué se trata?

Ni más ni menos que de su reencuentro con Anabel Pantoja tras el paso de esta por Supervivientes. Si algo ha destacado en esta amistad es que, a pesar de trabajar en televisión, jamás se han traicionado.

Sin embargo, tanto Belén como Anabel llevan tres meses sin verse, justo el mismo tiempo que la de Paracuellos lleva recuperándose de su caída. La sobrina de Isabel Pantoja reaparecerá en un plató en unas horas, y se reencontrará con su amiga.

“No te he podido defender en plató, pero en redes lo he hecho con todo mi corazón y toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo, cuando vengas ya te enterarás”, le explicó Belén por teléfono.

Un reencuentro que se espera sea muy especial, aunque no todos están contentos. Miguel Marcos ha pasado a un segundo plano y tendrá ahora que soportar las largas jornadas de charlas de su mujer y Anabel Pantoja.

“Me caí y me rompí la tibia y el peroné, lo he pasado mal, pero lo importante eres tú hoy. Estate tranquila que estoy bien”, le decía Belén.