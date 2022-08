Miguel Marcos sabe que su mujer sufrirá cuando sepa qué pasa con el bebé de la casa

Miguel Marcos es muy consciente de que cuando su mujer se entere de lo que ha pasado con el nuevo bebé de la casa lo va a pasar muy mal.

No hay ninguna duda de que el clan Janeiro se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del verano. El pasado 7 de junio, María José Campanario y su marido dieron la bienvenida a Hugo, su tercer hijo en común.

Pero, además de la llegada de nuevo hermano de Andrea Janeiro, este matrimonio tiene algo más que celebrar. Y es que, también, acaban de cumplir 20 años de casados.

Y, aunque en hace unos días una persona cercana a ellos aseguró que habían decidido desligarse por completo de la prensa social de nuestro país, Miguel Marcos se acaba de quedar sin palabras tras conocer el nuevo movimiento de la pareja.

Este miércoles 10 de agosto, la revista ¡Hola! ha publicado el primer reportaje de la pareja tras el nacimiento de Hugo. Después de llevar 9 meses totalmente desaparecidos, Jesulín y Maria José han regresado a nuestras vidas por la puerta grande.

Ahora, Miguel Marcos está muy preocupado por la Esteban al enterarse del motivo que le ha llevado al torero a no acudir a la graduación de su hija mayor.

Miguel Marcos no tenía ni idea

Gracias a la revista del saludo, Miguel Marcos se acaba de enterar de cómo ha cambiado la vida de esta mediática pareja. Y es que, aunque no tenían "planeado" ampliar la familia, "ha sido una alegría muy grande" para ellos.

"Tener un hijo más ha sido un regalo fantástico. Estamos con una alegría muy grande. Es muy bueno. Hemos tenido muchísima suerte", ha asegurado Jesús Janeiro.

No hay duda de que tanto el ex de Belén como la odontóloga están viviendo esta paternidad de una forma totalmente diferente a las anteriores. "Fui padre muy joven y me pilló más fuera de casa que dentro, pero ahora mi prioridad es estar en casa con mi familia. No todo es dinero", ha dejado claro el torero.

"Es obvio que no tiene nada que ver. Tuve a mi primera hija con veinticuatro y el segundo, con veintiocho. Entonces, la vida era mucho más acelerada y Jesús viajaba muchísimo más. Ahora me pilla en una etapa mucho más madura y mucho más serena", ha respondido María José.

Pero lo que más ha sorprendido a Miguel Marcos ha sido conocer el motivo por el que el padre de Andreíta declinó la invitación de su hija para acudir a su esperada graduación. Según El Nacional Cat, el torero consideró que la mejor decisión era quedarse junto a su mujer y a su hijo recién nacido.

"Nos encargamos fifty-fifty. Creo que yo he cambiado dos pañales. Casi todos los está cambiando él. Si hay que cambiar al bebé, uno de los dos se encarga. Lo único que él no puede hacer es darle el pecho. Lo demás, entre los dos".

Miguel Marcos conoce todos los detalles del parto

Miguel Marcos y su mujer han tenido la oportunidad de conocer todos los detalles sobre el nacimiento del pequeño Hugo. Durante este esperado reportaje, la Campanario ha compartido con la cabecera cómo vivió ella este momento tan especial.

Después de asegurar que "es un bendito" y que "come y duerme" muy bien, María José ha contado cómo fue el nacimiento de su tercer hijo. "Me puse de parto por la mañana y pensaba que sería natural, pero, al final, tuvimos que entrar en quirófano. Fue un poco de urgencia, pero salió todo bien".

A pesar de haber sido un parto por cesárea, a día de hoy ya está totalmente recuperada. "No he cogido más de diez kilos en el embarazo. Me quedará un año para volver a mi peso, pero, sinceramente, es lo que menos me importa".

Miguel Marcos se ha quedado sin palabras al enterarse de las verdaderas intenciones del matrimonio. Y es que, al contrario de lo que se había especulado hasta ahora, su salida del hospital no fue ningún secreto.

"Nos fuimos tranquilamente cuando me dieron el alta. Cuando salí del hospital, no había prensa en la puerta. Según me comentaron, se había especulado con que ya habíamos salido antes. No tengo la necesidad de esconderme".