Miguel Marcos sabe que su mujer ya no duerme en casa y que ha tenido que pedir ayuda

Miguel Marcos acaba de hacer pública la última decisión que ha tomado Belén Esteban. Y es que, según las últimas imágenes que han salido a la luz, todo apunta a que 'la princesa del pueblo' ha decidido abandonar el hogar familiar.

No hay ninguna duda de que este año ha sido todo un infierno para la colaboradora de Televisión. Desde que se rompió la tibia y el peroné durante una de sus intervenciones en Sálvame, a la madre de Andreíta le está costando levantar cabeza.

"Depresión no tengo, pero sí tengo tristeza constantemente. Mi cabeza me ha fallado esta vez. Estoy con ayuda que me está viniendo muy bien".

Ahora, Miguel Marcos ha confesado que su mujer no duerme en casa y ha hecho oficial el lugar donde se está hospedando.

Miguel Marcos desvela dónde está su mujer

Miguel Marcos no ha tenido ningún problema en confesar dónde se ha metido su mujer durante estos días.

Y es que, después de pasar unos días en Londres en familia para celebrar la graduación de Andrea, la de Paracuellos ha hecho las maletas y se ha dirigido a uno de sus lugares favoritos del mundo.

Por tercer año consecutivo, Miguel Marcos y Esteban han vuelto a escoger las Islas Canarias para finalizar sus vacaciones de verano. Más concretamente, el matrimonio ha viajado hasta Tenerife, donde pretenden desconectar antes de que la tertuliana se incorpore nuevamente a su puesto de trabajo.

A través de las redes sociales, 'la princesa del pueblo' ha ido compartiendo con sus seguidores algunas imágenes de su última escapada romántica, pero no ha sido hasta ahora cuando ha desvelado su ubicación.

"Gracias a mi isla favorita Tenerife y, sobre todo, al pueblo de Alcalá. Me siento una más de ustedes, siempre en mi corazón", ha escrito la mujer de Miguel Marcos en las historias de Instagram.

Junto a esta frase de agradecimiento, la colaboradora ha compartido una instantánea en la que aparece de espaldas con el mar Atlántico de fondo. Además, ha dejado al descubierto el resultado de su larga y dura rehabilitación.

Aunque todavía tiene que ir acompañada por una muleta, lo cierto es que sus roturas de tibia y peroné están prácticamente recuperadas.

Miguel Marcos está muy contento por su mujer

Miguel Marcos está muy contento de que Belén haya recuperado la alegría. Y es que los últimos meses no han sido nada fáciles para la colaboradora de Sálvame.

Tras sufrir una aparatosa caía durante una de sus intervenciones en este programa, la de Paracuellos no ha dejado de recibir malas noticias. En su entrevista en el Deluxe, la madre de Andrea Janeiro confesó algo que, hasta ahora, había permanecido en la sombra.

"En tres meses, he pasado por quirófano cinco veces, y no todo por la pierna. A mi madre y a mis hermanos les pido perdón porque no lo sabían", confesó la mujer de Miguel Marcos en su esperado regreso.

"Desde hace algunos años me salen bultos en el pecho y el 6 de julio tenía mi revisión rutinaria. La mamografía salió bien, pero al hacerme una ecografía vaginal ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual", comenzó relatando Belén Esteban.

Aunque la mujer de Miguel Marcos sabía que algo malo estaba pasando, decidió seguir con su vida hasta que, unos días después, sucedió algo que hizo saltar todas las alarmas.

"Unos días después, durante mi entrevista para Semana, comencé a sangrar y yo sabía perfectamente que no era una regla […] Al día siguiente, llamé a mi ginecóloga y me dijo que tenían que hacerme una biopsia urgente. Estuve dos horas en quirófano y me quitaron un pólipo".

Después de todo lo que había sufrido con la rotura de su pierna, Miguel Marcos y la tertuliana de Telecinco decidieron no contar nada al resto de la familia para no preocuparles.

"Estábamos muy nerviosos, yo en ese momento tan triste, con la pierna tal y como la tenía, no podía esperarme nada bueno, solo pensaba en que me pasaba algo muy malo".