Miguel Marcos sabe que la bronca asusta a su mujer porque pone en peligro la relación

Miguel Marcos está muy preocupado por su mujer. Y es que, la última gran bronca que ha protagonizado una de sus mejores amigas podría suponer un antes y un después en su relación sentimental.

Desde que regresó de Honduras, la vida de Anabel Pantoja ha cambiado por completo. Después de más de 90 días disfrutando de la historia de amor junto a Yulen Pereira, la colaboradora de Sálvamese ha tenido que enfrentar a los fantasmas de su pasado.

Y es que, antes de emprender su aventura en Supervivientes 2022, la tertuliana comenzó un fugaz romance con José María, un camarero que conoció en una de sus salidas.

Ahora, Miguel Marcos ha tenido que ver cómo la gran amiga de 'la princesa del pueblo' ha perdido los papeles con el programa en el que trabaja.

Miguel Marcos no se esperaba esta reacción

Miguel Marcos no da crédito a lo que acaba de ver. Y es que, lo que menos se esperaba el sanitario era la reacción que la Pantojita ha tenido con sus compañeros de trabajo.

Este viernes 5 de agosto, el Deluxe tuvo la oportunidad de contar con la presencia José María en el plató. Después de varias promesas incumplidas y de varios desplantes, el joven decidió someterse a un polígrafo para que toda la verdad saliera a la luz.

Y mientras él se enfrentaba a las preguntas de los colaboradores del formato, la influencer estaba disfrutando junto a su chico de un concierto en la ciudad gaditana, El Puerto de Santa María.

Una reportera se trasladó hasta allí para poder hablar con la amiga de la Esteban, pero se encontró con una escena que no esperaba. Y es que, según la periodista, Anabel se mostró muy distante con el programa.

“Hola, guapa. Perdona. Pero no me voy a poner ahí con una cámara. Hay más de 50.000 personas ahí dentro y me da miedo”, aseguró la exsuperviviente, dejando a Miguel Marcos totalmente alucinado.

"Yo no tengo la obligación de contestar a vuestras preguntas, así que dejadme tranquila que quiero estar con mi gente y disfrutar del concierto".

“Por favor, me podéis dejar tranquila, de verdad. No tengo por qué atenderos, no es mi obligación. Entonces, déjame tranquila, que me voy a ir a tomar algo y quiero entrar al concierto y hay muchísima gente. Me da miedo”.

Tras estas palabras, la reportera del Deluxe le preguntó a la amiga de Miguel Marcos por qué estaba tan enfadada con el programa en el que lleva años trabajando, pero la periodista no obtuvo respuesta.

Después de ver esta desagradable escena, la reportera tuvo la oportunidad de explicarle a toda la audiencia de Telecinco qué es lo que había sucedido. "Anabel está muy enfadada", comenzó relatando la comunicadora.

"Nosotros hemos conseguido entrar en la zona VIP y, en cuanto la hemos visto, hemos bajado las escaleras para hablar con ella. Venía con Yulen, Alejandro Nieto y Tania Media. Nos hemos acercado a ella, ella se ha ido y hemos hecho un recorrido de unos cuatro minutos por el parking detrás de ella".

Una vez puso a todos los televidentes en situación, Miguel Marco se pudo enterar de lo que verdaderamente le pasaba a la amiga de su mujer. Y es que, según la enviada del programa, "Anabel ha dicho textualmente que tiene miedo".

"Ayer le dio un ataque de ansiedad. Me ha enseñado la mano y realmente estaba temblando. No sé si le da pánico la gente, pero efectivamente no nos ha querido atender", finalizó la reportera, dejando a todos sus compañeros de plató sin palabras.

"Yo no me atrevo a juzgar nada. La situación de Anabel es bastante complicada", opinó María Patiño, mientras que José María aseguraba que ella es una tía alegre y simpática. "No me gusta verla así", aseguró el invitado.