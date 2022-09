Miguel Marcos y Andreíta saben que Belén Esteban le recogió de la calle por pena

Miguel Marcos ha sufrido de lo lindo este miércoles al ver cómo su mujer era protagonista en Sálvame por un tema que no le ha hecho demasiada gracia. Una confesión de Jorge Javier Vázquez ha decepcionado como nunca a la de Paracuellos. Y todo a colación de la nueva relación que mantendrían Olga Moreno y Agustín Etienne.

El presentador catalán le tenía que comunicar algo muy importante a la mujer de Miguel Marcos. Por este motivo, Jorge Javier llamaba por teléfono en directo a Belén, quien se encontraba maquillándose para acudir a la noche a los Premios Chicote.

"Belén te tengo que decir una cosa que no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Estás sentada? Quiero que no tengas ningún filtro y me cuentes lo que te parece", le avisaba Jorge a Belén Esteban.

"¿Sabes qué va diciendo Olga Moreno? Habla de ti. Y no te va a hacer ninguna gracia. ¿Qué crees que puede decir de ti?", le espetaba el comunicador.

Miguel Marcos lo pasa mal tras desvelarse la traición a su mujer

"No sé, yo creo que a ella no le he hecho nada", respondía de primeras Belén Esteban. "¿Pero era tu amiga?", le preguntaba el catalán. "Yo sí la he considerado amiga", contestaba ella.

| Europa Press

"Ahora no, la última vez que la vi fue en febrero en el desfile de Raquel Bollo, yo no he vuelto a hablar con ella desde antes de que fuera a Supervivientes. Yo a Olga le tengo cariño, si te dijera lo contrario te mentiría. Pero creo que no le han informado bien de lo que dije", sostenía, dejando caer que la familia malmete contra ella.

Finalmente, Jorge Javier ha soltado la bomba que ha dejado atónita a la colaboradora. "Olga Moreno va diciendo por ahí que tú te has inventado que ella está con Agustín Etienne", sentenciaba Jorge.

"Pues claramente tu ayer me preguntaste y dije que me lo habían dicho dos amigas. Y creo que Kiko Matamoros ayer dijo que Agustín se lo dijo antes de irse a Supervivientes. Además, yo con el periodista que salió en Ya es verano no tengo relación", respondía la madre de Andreíta.

"Olga va diciendo que tú te has inventado que ella está con Agustín Etienne"

"Si ella piensa eso, peor para ella y me conoce muy poco. Y más poco me conoce entonces Agustín que ha estado 20 años. Si ella va diciendo eso se lo habrá dicho a Agustín, ¿no?"

"Yo no he hablado de este tema y solo hablé ayer cuando me preguntaste. Mucha gente sabía esto y Marta López dijo que se lo había preguntado hace dos meses", continuaba la colaboradora.

| Europa Press

Jorge ha querido ir más allá y le ha preguntado lo siguiente a su compañera. "¿Te provoca tristeza que diga eso?", incidía Jorge. "Lo que me provoca tristeza es que no me haya dado la oportunidad de cuando vino de Supervivientes haber tenido una conversación conmigo", apuntillaba.

"Agustín se quedaba en la calle y le dije que se viniera a trabajar conmigo"

"Ella me escribió un WhatsApp que se confundió de persona. Yo la llamé y ella no quiso hablar conmigo. A ella le han tenido que informar muy mal", proseguía la mujer de Miguel Marcos.

| GTRES

Lo cierto es que antes de dejar el tema de forma definitiva, Belén ha hablado de forma clara sobre la figura de Agustín Etienne. "Voy a decir algo y si no lo digo reviento. Cuando pasó lo de Toño, Agustín se quedaba en la calle y le dije que se viniera a trabajar conmigo y con eso te digo todo", confesaba.

"Y ahora Agustín no te habla", decía Jorge Javier. "No, ni él me habla a mí, ni yo a él. Yo quiero gente a mi lado que me aporte", zanjaba el asunto Belén, puntualizando que Agustín nunca le quitó ni un euro de su dinero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón