Miguel Marcos sabe que deben separarse porque ella necesita olvidar a su expareja

Miguel Marcos es conocedor de que su mujer se preocupa, a veces en exceso, por una de las grandes amigas que ha hecho en televisión.

Miguel Marcos sabe de sobra que la situación de Anabel Pantoja no es sencilla después de los últimos acontecimientos que han salido a la luz. Versan sobre el estado de salud de su padre. Bernardo Pantoja, que ha sido nuevamente ingresado después de estar dos meses sin sobresaltos viviendo en casa con Junco.

Pero lo cierto es que a la sevillana le ha pillado por sorpresa este nuevo ingreso mientras pasaba unos días en Gran Canaria sin su pareja Yulen.

La colaboradora está cansada de que se hable de la dejadez que supuestamente tiene en cuanto a los cuidados hacia su padre. Y todo lo que se está diciendo sobre que el hermano de Isabel Pantoja está más solo que nunca en su peor momento.

Miguel Marcos tiene claro por qué se ha separado de su pareja

Anabel ha estallado en directo en Sálvame y este jueves dejaba las cosas claras sobre este nuevo ingreso hospitalario de su familiar.

Además, ha sido muy tajante a la hora de excusarse por solo haber ido en una ocasión a ver a Bernardo durante el mes que lleva en España tras Supervivientes.

Sobre el motivo por el que no se ha ido de vacaciones con su novio y su familia, lo tiene claro. "Tengo que estar con los míos y él tiene que estar con los suyos. Ha ido de vacaciones con su familia, no pinto nada, tengo que organizar mi vida y mis cosas".

Además, ha defendido ese viaje a Gran Canaria tras estar un mes fuera de casa desconectando de todo con su chico. "No estoy montada en un barco, estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme con nadie, estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes, yo decido mi vida y haré lo que tenga que hacer".

Miguel Marcos es consciente de que su estado anímico es alarmante

A su vez, ha cargado duramente contra los colaboradores que afean que ignore a su padre enfermo. "No os ha importado en la puñetera vida mi padre, pero se acabó. Después del programa de ayer hablando de mi padre y de mi madre… ¡Se acabó! No es justo", sentenciaba.

Tras cortarse la llamada, la joven ha vuelto y ha pedido perdón por el tono con el que se ha dirigido a sus compañeros.

No está pasando por un buen momento a nivel emocional y eso se ha notado mucho en sus palabras, llenas de rabia. "Llevo una semana aquí sola en casa después de cuatro meses, han sido muchas emociones y todavía me estoy adaptando. Estoy a la defensiva por todas las cosas que me están pasando, soy humana", ha sostenido.

"Mi vida se ha parado durante tres meses"

El caso es que su vuelta al lugar de residencia de la amiga de Miguel Marcos no ha sido fácil. "No estoy pasando una buena semana y estoy que salto a la tremenda, no es justificable, pero iré poco a poco adaptándome a la realidad. Es verdad que he estado viajando, necesitaba desconectar".

"Pero aterrizar en la isla, volver a casa, encontrarme con cosas malas, regulares y también buenas… He sido la última concursante en volver a casa. Me he encontrado con un montón de cosas. Ha sido un choque de realidad muy chocante. Mi vida se ha parado durante tres meses", se ha abierto en canal.

Eso sí, finalmente ha confirmado que este viernes viajará a Sevilla desde Gran Canaria para estar con su padre, que está pasando una de sus peores épocas.

Por último, no se ha mojado sobre la fecha de vuelta al programa. No tiene claro que volver sea lo más recomendable en estos momentos. "Ahora mismo no estoy en eso, estoy haciendo cosas".