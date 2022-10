Miguel Marcos reconoce que su mujer se ha ido porque está enfadada por el montaje

Miguel Marcos es consciente del fuerte carácter que tiene su mujer. Por eso, no ha podido evitar preocuparse por ella después de ver el monumental enfado que se ha pillado por culpa de un posible montaje.

Desde que Belén Esteban regresó a su puesto de trabajo, no ha parado de protagonizar fuertes encontronazos con algunos de sus compañeros. El pasado viernes 30 de septiembre, la de Paracuellos tuvo un tenso cara a cara con Kiko Matamoros en el Deluxe.

Y es que, a pesar de que ya han pasado siete años de su participación en GH VIP, la mujer de Miguel Marcos hay algo que no puede perdonarle al exrepresentante de famosos. "Me dolieron muchísimas frases, pero a mi madre le dolió una", aseguró.

| Europa Press

Ahora, la colaboradora de Telecinco se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas después de asegurar que no quiere pronunciarse sobre uno de los romances del momento.

La mujer de Miguel Marcos enfurece en directo

Miguel Marcos sabe perfectamente que Belén no quiere pronunciarse acerca de todo lo que esté relacionado con la nueva relación sentimental de Olga Moreno y Agustín Etienne. Por eso, no le ha extrañado la reacción que ha tenido su mujer durante su última intervención en Sálvame.

Este lunes 3 de octubre, los colaboradores de este formato vespertino dedicaron parte de la emisión para comentar toda la información que ha salido a la luz acerca de este inesperado romance.

Y es que, hay algunas personas que apuntan a que podría tratarse de un montaje orquestado por la ex de Antonio David Flores y el representante de famosos.

| Telecinco

Después de un largo tiempo debatiendo sobre el tema, Adela González se percató de que la mujer de Miguel Marcos no hacía otra cosa que suspirar. Así que, sin pensárselo dos veces, quiso saber qué es lo que le pasaba.

"Yo quiero escuchar a Belén porque lleva suspirando todo el rato", aseguró la presentadora, mientras que su compañera, Gema López, opinaba que "Olga sí está enamorada de Agustín".

"Estoy suspirando porque me ha dado el suspiro y yo suspiro mucho al cabo del día. No voy a decir nada y no me insistas", comenzó diciendo la pareja sentimental de Miguel Marcos. "Pero, ¿tú crees que hay un montaje?", le preguntó Laura Fa, provocando una contundente reacción en Belén.

"Lo repito otra vez, no voy a decir absolutamente nada", aseguró 'la princesa del pueblo' visiblemente molesta. "No me da la gana hablar".

Y, mientras que su amigo Frigenti aseguraba que "aquí venimos a opinar y a trabajar", la periodista catalana dejó caer que los silencios de su compañera se deben a que conoce muy bien al novio de Olga y esta situación es bastante incómoda para ella.

"Los silencios también hablan. Que Belén no quiera hablar, yo lo interpreto como que, a lo mejor, diría algo que no gusta a los protagonistas. Su silencio me da mucha información", recalcó la compañera de la Esteban.

| Mediaset

Como era de esperar, la opinión de Laura Fa no le sentó muy bien a la pareja de Miguel Marcos y no tardó ni un segundo en saltar por los aires.

"Todo el día picándome. Agustín ha sido amigo mío desde hace 20 años. Yo podré tener 200.000 cosas con él, pero yo me tengo que callar", sentenció la madre de Andrea Janeiro, mientras que Frigenti aseguraba que hay que tener "lealtad con quien es leal, con quien no, no".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Tras estas palabras, 'la princesa del pueblo' no se lo pensó dos veces y se levantó de su silla para abandonar muy enfadada el plató de Mediaset España. Tras una charla con el director de Sálvame, Belén decidió regresar y pedir disculpas a la presentadora. "Creo que el tiempo va a demostrar todas las cosas".