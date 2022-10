Miguel Marcos recibe una foto de Belén Esteban y entiende que el divorcio será duro

Miguel Marcos, marido de Belén Esteban, está acostumbrado a llevar un estilo de vida alejado de las cámaras. Y es que, aunque es consciente de que su mujer es una de las caras estrella de Telecinco, el conductor de ambulancias no está acostumbrado a encontrarse en el foco mediático.

No obstante, en muchas ocasiones, el de Paracuellos no puede evitar estar en el punto de mira por lo que hace la colaboradora. Justamente eso es lo que sucedió hace unos días. No cabe duda de que la tertuliana ha vivido un fin de semana movidito ya sea por una polémica u otra.

En primer lugar, tuvo que enfrentarse cara a cara con su archienemigo, Kiko Matamoros, en Sálvame Deluxe. Por si fuera poco, tan solo días después, una inocente foto que publicó la mujer de Miguel Marcos en Instagram acabó por generar un verdadero escándalo en el mundo del corazón. Una instantánea que podría afectar, nada más y nada menos, a su relación de amistad con Anabel Pantoja.

| Europa Press

Miguel Marcos, mudo tras ver que su mujer ha traicionado a una amiga suya

El pasado sábado, 1 de octubre, se cumplió un año de, sin duda, uno de los momentos más memorables de toda la crónica social. Hace 12 meses, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se daban el esperado 'sí, quiero' en una boda íntima en la isla de la Graciosa.

Desde luego, un gran acontecimiento que no pudieron perderse miles de caras conocidas dentro del mundo del corazón, entre ellas, la mujer de Miguel Marcos. No obstante, pese a que todo parecía indicar que a los recién casados les esperaba un buen futuro, lo cierto es que nada más lejos de la realidad.

Tan solo unos meses después, ambos confesaban públicamente que habían puesto punto y final a su historia de amor. Pero, por si no fuera suficiente polémica, toda esta situación empeoraba cuando la sobrina de Isabel Pantoja rehacía su vida al lado de Yulen Pereira, compañero de concurso en Supervivientes.

A partir de entonces, la relación entre ellos dos ha estado más tensa que nunca, razón por la que no mantienen hoy en día contacto. Sin duda, todo parece indicar que aquellos días en los que los extortolitos fueron felices ya han quedado atrás y no querrían volver a recordarlos.

Por este motivo, ninguno de los dos habría tenido la necesidad de recordar públicamente su boda. No obstante, por mucho que los protagonistas quieran olvidar el que algún día fue su momento más feliz de sus respectivas vidas, los invitados, en cambio, lo tienen muy presente.

Belén Esteban ha sido una de las tantas invitadas que no se le ha pasado por alto recordar este momento tan especial vía Instagram. Asimismo, la mujer de Miguel Marcos ha compartido una imagen de ella misma junto a otros rostros conocidos, como Raquel Bollo y Amor Romeira, en la boda de su amiga.

| Instagram

Mientras que la colaboradora de Sálvame decidía compartir esta instantánea, por parte de la sobrina de la tonadillera, ha optado por todo lo contrario. No solo no subía imágenes de ese día inolvidable, sino que decidía compartir algunas imágenes de un 1 de octubre muy diferente al que vivió el año pasado.

Fotos con sus amigos más cercanos y momentos divertidos eran el tipo de contenido que compartía la prima de Kiko Rivera en redes sociales.

Por otro lado, aunque a simple vista el gesto de la mujer de Miguel Marcos parecía de lo más inocente, lo cierto es que esto podría haberle sentado mal a Anabel Pantoja.

El tenso encuentro entre Belén Esteban y Kiko Matamoros

Lo cierto es que esta polémica llega justo en el momento más inoportuno para la mujer de Miguel Marcos. Y es que el pasado viernes, 30 de septiembre, el conductor de ambulancias fue testigo de una de las entrevistas más duras que tuvo que vivir su media naranja en televisión.

Asimismo, la colaboradora se enfrentó cara a cara a Kiko Matamoros, su compañero de Sálvame y con quien no tiene buen rollo. Pero, su escasa relación empeoraba cuando, repentinamente, el exmarido de Makoke lanzaba una exclusiva cargando duramente contra ella.

"Belén Esteban ya no interesa", era una de las tantas críticas que el tertuliano dedicaba a su compañera. Desde luego, a nadie le cabe la menor duda de que la relación entre ellos dos está peor que nunca.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón