Miguel Marcos, preocupado al ver cómo le está afectando a Andreíta la separación

Miguel Marcos era una persona anónima hasta que decidió empezar una relación con Belén Esteban, la colaboradora más querida de Telecinco. Enseguida formalizaron su situación, comenzaron a vivir en el mismo domicilio y formaron una familia estupenda. Andreíta está encantada, por fin ha dejado atrás los momentos que su madre vivió al lado de Jesulín de Ubrique.

Miguel Marcos sabe que su mujer lo ha pasado mal porque Jesulín ha tenido comportamientos demasiado delicados. No ha estado tan pendiente de Andrea como debería, a pesar de que la joven es muy responsable y nunca ha dado problemas. En los últimos tiempos habían conseguido llegar a un acuerdo, pero ha sucedido algo que lo ha cambiado todo.

Miguel puede presumir de estar viviendo al lado de una persona muy inteligente: Andreíta se ha graduado en una universidad inglesa. Belén Esteban viajó a Reino Unido para presumir del mérito de su pequeña y el público se dio cuenta de un detalle. El marido de María José Campanario no estuvo presente en el evento, su ausencia está siendo muy comentada.

Miguel es consciente de los problemas que ha habido entre Belén y Jesulín después de la separación, pero eso no es lo importante. Lo grave es que en medio hay una persona que no tiene nada que ver y es la que más está sufriendo: Andrea. La preocupación por la joven crece a pasos agigantados, pues ella no se merece que sus padres estén continuamente en guerra.

Andreíta tiene claro por qué su madre está tan molesta: Jesulín ha concedido una entrevista y ha presumido de ser “un padre 10”. La colaboradora no está de acuerdo, pues con Andrea ha tenido muchos gestos que podrían haberse evitado. Esteban ha hablado con unos reporteros y ha aprovechado para mandarle un mensaje al torero que muestra su indignación.

Miguel Marcos admite la gravedad del problema

Miguel se ha ganado el respeto de todos los periodistas, no hay nadie que hable mal de él porque siempre es muy educado y cordial. Está pendiente de las necesidades de su hijastra y le ayuda en todo lo posible, más ahora que hay un nuevo problema familiar. Un reportero se ha acercado a Belén para preguntarle por el último desplante del torero y su respuesta deja poco a la imaginación.

"Las explicaciones las tiene que dar su padre, que es un padre 10", declara la tertuliana en alusión a la ausencia de Jesulín. También ha pedido que dejen a su hija al margen, pues ella no quiere saber nada de lo que está sucediendo. La joven siempre ha preferido solucionar los problemas en privado, no es amiga de los escándalos en televisión. El marido de la colaboradora es consciente de lo que ha pasado Andreíta por la separación de sus padres, pero él no puede hacer nada. Intenta que la situación no sea tan tensa, pero es imposible seguir disimulando de forma constante. Lo que tiene claro es que nunca hablará del tema con ningún medio, sabe que es la única forma de parar el conflicto. Miguel Marcos entiende el enfado de su mujer

Miguel, como no podía ser de otra forma, se ha posicionado al lado de Belén Esteban porque sabe que ella no está haciendo nada malo. La ex del torero ha intentado que su hija esté cerca de Jesulín, pero no lo ha conseguido porque él no está por la labor. Es cierto que en los últimos tiempos se había acercado a ella, aunque la paz ha durado demasiado poco.

“Las cosas están muy bien con la persona que tienen que estar. Igual que otras veces me he quejado ahora es de justicia que diga que se está portando bien y que estoy muy contenta”. Esas fueron las últimas palabras de Esteban antes del desplante del diestro, lo peor es que esto solo afecta a una persona: a Andreíta.