Miguel Marcos, preocupado por un problema médico que está haciendo llorar a su mujer

Miguel Marcos está muy preocupado por su mujer después de la última noticia que ha trascendido a los medios de comunicación de nuestro país. Y es que uno de los mejores amigos de 'la princesa del pueblo' acaba de sufrir un importante contratiempo en su salud.

Después de haber tenido que ausentarse varias semanas de su puesto de trabajo tras dar positivo en coronavirus,Jorge Javier Vázquez no se lo ha pensado dos veces y ha hecho las maletas para poner rumbo a Perú, su destino vacacional este año.

Aunque parecía que este verano iba a ser de lo más tranquilo para el periodista, todo apunta a que se ha convertido en el peor de su vida después de caer enfermo en mitad de su escapada.

Ahora, la mujer de Miguel Marcos no ha podido evitar preocuparse después de hacerse eco de los problemas de salud que su gran amigo ha sufrido durante sus esperadas vacaciones estivales.

Miguel Marcos y su mujer se enteran de la gravedad de la enfermedad

Miguel Marcos y su mujer están muy preocupados por el estado de salud de Jorge Javier. Y es que, durante sus envidiables vacaciones de verano, el presentador de Sálvame ha sufrido un importante contratiempo.

Este martes, 16 de agosto, el de Badalona acudió a sus redes sociales para contar todo lo que le ha pasado en su viaje a Perú.

"Queridos amiguitos, Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más", ha comenzado explicando el periodista.

Pero, la felicidad le ha durado poco al amigo de Miguel Marcos y Belén. Y es que, el pasado lunes, tuvo que ser ingresado en un hospital de la zona "durante dos días por el mal de altura".

"Cuatro sesiones de 'cámara hiperbárica' para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y ¡qué sé yo! Una fiesta".

Y, a pesar de que "la gastronomía es excelente", no ha podido disfrutar de ella tanto como le hubiese gustado. "Tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma".

"Ahora bien, la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Machu Picchu, chutándome oxígeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana".

El presentador ha asegurado que ha intentado "vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros". "Pero como era puente, las revistas cerraron antes", ha asegurado, dejando a Miguel Marcos sin palabras.

El amigo de Miguel Marcos recibe el apoyo de sus seres queridos

Miguel Marcos se ha quedado sin palabras al ver la repercusión que ha tenido esta desgracia. Y es que, como era de esperar, nada más hacerse pública esta triste noticia, los seguidores de Jorge no se lo pensaron dos veces a la hora de mandarle todo su apoyo desde España.

"Te mando todo mi cariño. Recupérate prontito que te echamos mucho de menos", le ha deseado su compañero de trabajo, Frigenti.

Por su parte, el maestro Joao ha querido tranquilizar a su gran amigo. "No queremos mensajes para nadie, queremos que tú estés bien. Te esperamos aquí y yo te daré un abrazo que te dejaré seco. Mil besos. Te quiero".

"Qué rabia, pero qué valentía, por otro lado, seguir ahí sin perder las ganas de disfrutar del país, aunque sea a duras penas. Te mando un superabrazo fuerte y cuídate los días que te queden", le ha escrito la estilista, Paloma González Durántez.

Otros de los rostros conocidos que no han querido dejar pasar la ocasión para animar al amigo de Miguel Marcos han sido Carolina Sobe, Belén Rodríguez, Mahi Masegosa, Vicky Larraz, Edurne o Carme Chaparro, entre otros muchos.