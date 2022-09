Miguel Marcos pilla a su mujer llorando y asume que el dolor ha roto la relación

Miguel Marcos no supo cómo reaccionar tras ver ayer a su mujer, en pleno directo, llorando a moco tendido. Belén Esteban llamó a Sálvame para confesar cómo estaba tras los duros ataques de Kiko Matamoros en una revista. Afirmó este que la madrileña ya estaba "obsoleta" en televisión y que "no le interesaba a la audiencia".

"Me has hecho mucho daño… Me duele porque yo pensaba que Kiko me tenía un poco de cariño. Si te vas a África, habla de tu viaje a África con tu novia: no hables de Belén Esteban", le ha espetado de primeras.

La mujer de Miguel Marcos ha valorado las palabras de su compañero en Lecturas y ha sido muy contundente en su llamada al programa.

"Me ha dolido mucho el titular de Kiko Matamoros con la novia tan guapa que tiene, con la ex que tiene, con la hija que tiene. Que tenga que hablar de mí para que la revista ponga ese titular... en mi vida he luchado por ver quién es más en el equipo, somos Sálvame y cada uno damos lo que podemos", ha expuesto.

Belén Esteban se defiende tras ser atacada por su compañero

"Sabéis que ahora mi cabecita no la tengo muy bien. He sido una mujer fuerte toda mi vida, pero con lo que me ha pasado la cabeza me ha jugado una mala pasada… No quiero dar pena… Pero no estoy triste por eso", explicaba Belén.

"Kiko Matamoros, cuando volví al trabajo, me cogía el bocadillo de salchichón, me decía ‘tranquila, Belén’. Me cogía mi muleta… Me ayuda. No me merezco ese titular, yo no estoy acabada. Si estuviera acabada mis jefes y mis productores no querrían que yo fuera tres horas. Me siento privilegiada de ser lo que soy. En mi vida he hecho yo una exclusiva hablando de Kiko Matamoros", ha lamentado Belén entre lágrimas.

Y es que la mujer de Miguel Marcos está atravesando un bajo momento anímico desde que se rompió la tibia y el peroné. "Estoy triste porque me he roto la pierna, hay gente más fuerte y me ha venido en un momento débil. He necesitado ayuda, y a una persona a la que tienes cariño no le haces esto", le ha espetado.

Kiko Matamoros sale al paso tras el rapapolvo de Belén

Kiko Matamoros ha reaccionado rápidamente tras escuchar el discurso de la madrileña. "Yo no digo que estés acabada ni digo que no intereses. Digo que interesas menos porque has apartado ciertos aspectos de tu vida personal y tu vida profesional".

"Digo que no entras al juego y no entras al trapo y eso la audiencia lo nota. Pero eso no es nada vejatorio. Al revés, digo que lo aplaudo porque te veo más tranquila y más feliz", ha apuntillado.

La mujer de Miguel Marcos seguía en sus trece, y afirmaba que "me has hecho mucho daño, es verdad que soy muy exagerada, para lo bueno y para lo malo. Esto de la pierna me ha jugado una mala pasada con la cabeza. Cuando he visto lo que has dicho de mí me has roto el corazón", proseguía.

Matamoros no se ha callado y ha vuelto a disculparse sosteniendo que "siento muchísimo que te hayas llevado este disgusto. Creo que has hecho bien en preservar el tono y creo que al bajar el tono también ha bajado el interés de la audiencia. Pero si con esto te he hecho daño, te pido perdón", le ha dicho.

Para finalizar, Belén aceptaba de buen grado ese perdón y admitía el cariño que le profesa a su compañero, a pesar de todo. "Yo quiero a Kiko y sé que Kiko me quiere también", ha finalizado.