Miguel Marcos, perdido al descubrir que su mujer ha confirmado lo de las adicciones

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, y de abrirse sin ningún tipo de pudor sobre su vida privada. Sin embargo, en lo que se refiere a su época más oscura, siempre la había tratado con eufemismos, sin llegar a verbalizarlo de manera directa.

Pero ahora La princesa del pueblo se encuentra en uno de sus mejores momentos, donde ya no le teme a nada. Aunque el 2022 no la ha tratado demasiado bien, debido al accidente que sufrió en pleno directo el pasado mes de abril.

La colaboradora ya se encuentra prácticamente recuperada, y ha logrado volver a trabajar. Para Belén, este no ha sido un verano fácil, según revelaba en su reciente entrevista en el Deluxe:

Nadie lo sabe, pero este verano he tenido que pasar de nuevo por el quirófano. Estuve dos horas en quirófano y me quitaron un pólipo, ayer mismo me dijeron el resultado de la biopsia", confesaba ante el asombro de sus compañeros.

Además la de Paracuellos no dudó en remarcar la importancia de hacerse las revisiones oportunas y confiar en la medicina:

"Quiero decir a todo el mundo que las mujeres se tienen que hacer sus revisiones porque hubiera sido peor. Que no tengan miedos porque los médicos nos ayudan mucho. Tenemos que tener confianza, cosa que yo no tenía", decía muy emocionada", comentaba muy emocionada.

A eso se le suma las duras sesiones de recuperación tras el accidente en el que se rompió al tibia y el peroné. Pero sin duda, su marido Miguel Marcos ha sido el pilar fundamental en el que se ha apoyado.

Miguel Marcos, el gran apoyo de Belén

Belén nunca ha dudado en declarar el amor incondicional que le tiene a su marido, Miguel Marcos. Él es su gran apoyo, sobre todo en los momentos más difíciles, en especial en los últimos meses:

"Depresión no tengo, pero sí tengo tristeza constantemente. Sé que hay cosas mejores, pero también peores. Mi cabeza me ha fallado esta vez y estoy con ayuda que me está viniendo muy bien", revelaba la Esteban en el Deluxe.

Y es que Miguel Marcos, ha sido la pieza clave en su recuperación. La pareja ha pasado el verano muy unido, y ha sido la medicina perfecta para recargar fuerzas y afrontar el último tramo de la recuperación:

"Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna como me ha dicho el médico, paseos y nadar", relataba la Esteban.

Miguel Marcos y Belén pasaron unos románticos días en Tarifa, que no dudaron en compartir a través de las redes sociales. En esas instantáneas se pudo ver a la pareja disfrutando de unos días maravillosos en Tenerife:

"Gracias a mi isla favorita Tenerife y sobre todo al pueblo de Alcalá. Me siento una más de ustedes, siempre en mi corazón", comentaba la colaboradora.

Miguel Marcos asombrado ante la valentía de su mujer

Ahora Belén se ha reincorporado a Sálvame, y lo ha hecho con más ganas y fuerzas que nunca. Durante la semana pasada, se comentó en plató la última aparición de Olvido Hormigos, la gran enemiga de Belén en GH VIP3.

Pero esta vez, la colaboradora se sintió muy conmovida ante las palabras de Hormigos. La colaboradora sorprendió a todos al tratar de nuevo sus problemas con las adicciones:

"Yo he sido drogadicta hace 14 años y ahora soy una mujer nueva y renovada", comentaba de forma contundente. Incluso su compañera Lydia Lozano se quedó muy sorprendida ante la naturalidad de Belén. Y es que La princesa del pueblo se encuentra en un momento de gran plenitud, donde ya no tiene problemas en llamar a las cosas por su nombre.

Sin duda una valentía que enorgullece y mucho a su marido Miguel Marcos y a su hija Andrea.

