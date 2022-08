Miguel Marcos descubre que no quiere entrar en casa porque está ilusionada por otro

Miguel Marcos sabe perfectamente dónde está su lugar, por eso nadie le puede acusar de haber cometido ningún fallo. Ha estado en la sombra desde que comenzó su relación con Belén Esteban, nunca ha hablado con la prensa y ha tenido muchas oportunidades. Tanto él como su mujer están sorprendidos, pues han descubierto los planes de una buena amiga de la familia: Anabel Pantoja.

Miguel Marcos es consciente de que la sevillana ha empezado una nueva vida, por eso no quiere regresar a su antiguo domicilio. Cuando estaba con Omar Sánchez se instaló en Canarias, pero ahora no se siente cómoda en la isla y ha decidido viajar sin control. Después de volver de Supervivientes estuvo en varios puntos de España y más tarde empezó su verdadera aventura.

| Telecinco

Miguel nunca se ha pronunciado sobre ningún tema polémico y no lo hará ahora, pero es evidente que tiene una opinión bastante clara. La amiga de su mujer está superando el divorcio como mejor sabe: disfrutando de la vida y de su nuevo novio. Está tan ilusionada de Yulen Pereira que se ha olvidado dónde está su hogar, quiere recorrer la geografía española a su lado.

Miguel, gracias a una investigación del grupo Europa Press, ha descubierto que Anabel ha hecho las maletas para visitar Menorca. Ha estado en Egipto, en un hotel a orillas del Nilo, y después ha disfrutado de las playas de Ibiza, pero tiene ganas de más. Por eso ha cogido un avión para pasar unos días en las Islas Baleares acompañada de su nuevo amor.

El marido de la tertuliana, haciendo gala de la discreción que la caracteriza, no ha hecho ningún comentario sobre este tema. Siempre trata a los periodistas con mucha educación, pero no entra en juegos que no le interesan porque quiere ser prudente. Sabe que lo más acertado es estar en un segundo plano, llamar la atención no beneficia a nadie.

Miguel Marcos entiende que su mujer lo haya pasado mal

Miguel sabe mejor que nadie lo que significa Anabel Pantoja para Belén Esteban, pero la de Paracuellos no ha podido hacer nada por ayudarla. Se comprometió a defenderla mientras concursaba en Supervivientes 2022 y no pudo cumplir su promesa por un problema médico. Tuvo un accidente laboral que le dejó en silla de ruedas, no podía moverse de su domicilio.

| Trendings

El conductor de ambulancias conoce de primera mano el peligro de la fama, por eso prefiere ser precavido y mantener las distancias. Es posible que la sobrina de Isabel Pantoja esté jugando con fuego, pues se está exponiendo demasiado. Cuando quiera darse cuenta no podrá volver atrás porque el público siempre tiene ganas de más, nunca se cansa.

Miguel respeta a todas las amistades de su esposa, de hecho con Anabel tiene una relación bastante cercana. Belén le llama “mi gordi”, pasan mucho tiempo juntas fuera de cámaras y hablan por teléfono varias veces a la semana. El sanitario tiene muy buena fama entre los amigos de la tertuliana, se lleva bien con todos porque es muy extrovertido.

Miguel Marcos ha descubierto los nuevos planes

Miguel está al tanto de todo lo que sucede en la crónica social por su puede ayudar a su esposa en algo. No participa en nada, pero siempre tiene preparada una reacción amable. Por ejemplo, cuando Belén dio su última entrevista él le mandó un mensaje a través de las redes sociales.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El sanitario sabe que la compañera de su mujer no tiene intención de regresar a su casa de Canarias. Quiere disfrutar del verano con Yulen, quien se ha convertido en su verdadera ilusión. Sabe que la relación va para largo porque está convencida de que él está plenamente enamorado.