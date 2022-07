Miguel Marcos y el llanto que muestra cómo lleva la crisis que ha acabado con Belén

Miguel Marcos prefiere estar lejos del foco mediático, pero Belén Esteban no para de nombrarle porque juega un papel fundamental en su vida. La colaboradora ha concedido una entrevista en Semana y ha aprovechado para mandar un mensaje importante. Reconoce que ha atravesado una crisis personal, pero gracias a su marido la ha dejado atrás.

Miguel Marcos ha estado preocupado porque su esposa tuvo una caída en el plató de Sálvame y ha estado muchas semanas sin poder moverse. Es una persona muy activa y no se tomó bien tener que frenar todos sus proyectos laborales, pero ahora todo ha pasado. Sabe que no lo hubiera conseguido sin la ayuda de su gran amor, por eso ha contado algo fundamental para ella.

Miguel, gracias a su comportamiento, se ha ganado el respeto de la prensa porque ha demostrado que verdaderamente quier estar a margen. Sin embargo, es imposible dejar de hablar de él y más cuando la tertuliana le nombra para explicar cómo ha sido la crisis. Belén ha desvelado que escuchaba llorar a su marido, lo que demuestra que ha estado realmente preocupado.

La madre de Andreíta asume que es una “mala enferma” y que no se ha portado bien con el hombre que ocupa su corazón. “Me negué a todo: a comer y a hablar, incluso le llegué a oír llorar por la noche”, desvela la polemista en Semana. Promete que la experiencia que ha vivido ha sido lo peor que le ha pasado después de la muerte de su padre.

Miguel quiere lo mejor para Belén, así que ha hecho todo lo posible para que la recuperación no sea dolorosa. Todos los días le ayudaba a salir de su vivienda para trasladarse a un centro especializado, donde pasaba siete horas. Se puso en manos de los mejores profesionales y afortunadamente ha vuelto a cambiar, aunque sigue teniendo molestias.

Miguel Marcos ha hecho un gran esfuerzo

Miguel ha llevado la crisis personal de Esteban de una forma completamente discreta, no ha compartido nada con nadie. Podría haberse confesado con algún familiar, pero no quería poner en peligro el secreto de su mujer. Este tipo de gesto le han convertido en uno de los rostros más cotizados de la prensa del corazón y el público también le apoya.

La ex de Jesulín no para de repetir que su marido es anónimo, pero nadie puede negar que tenga relevancia pública. Es imposible omitir su presencia en ciertas situaciones, aunque todo el mundo habla de él con una prudencia exquisita. Andreíta está muy agradecida porque sabe que su madre no habría podido superar el bache sin su apoyo.

El conductor de ambulancias ha accedido a hablar con los reporteros en alguna ocasión, aunque siempre manteniendo las distancias. No quería que circulasen falsos rumores sobre Belén, así que compartió información de forma puntual. Era imposible esconderse eternamente, por eso decidió dar la cara y tranquilizar a los seguidores de la tertuliana.

Miguel Marcos tendrá que cambiar sus planes

Miguel está tan enamorado de su pareja que quiere volver a casarse con ella, pero tendrá que retrasar este momento tan especial. “Tendremos que esperar hasta que yo esté bien, así que será para el año que viene”, ha desvelado la polemista. Tenían pensado celebrar una ceremonia en Las Vegas, como hicieron Alaska y Mario Vaquerizo, pero han cambiado de planes.

Belén Esteban sigue recuperándose de su caída, pero ya está mucho mejor de ánimo. Prueba de ello es que ha retomado su vida pública y ha asistido a un concierto acompañada de su dos grandes amores: su marido y su hija Andreíta.