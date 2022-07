Miguel Marcos invita a casa a la gente equivocada y empieza la verdadera crisis

Miguel Marcos se ha convertido en uno de los rostros del momento, pero él está esforzándose mucho por salvaguardar su anonimato. El problema es que es imposible omitir su presencia en determinadas situaciones, pues su mujer no deja de protagonizar revuelos. Lo último que ha hecho es abrir las puertas de su vivienda, situada en Pacaruellos del Jarama, a las personas equivocadas.

Miguel, con el gesto que ha tenido Belén Esteban, ha invitado a demasiada gente a su domicilio y la crisis no ha tardado en llegar. Cientos de usuarios se han lanzado a las redes para criticar a la princesa del pueblo, quien ha publicado una foto de su jardín. Sus intenciones no eran malas, simplemente quería compartir una pequeña parcela de su privacidad.

| Trendings

Miguel Marcos siempre se ha caracterizado por su discreción, de hecho Belén Esteban ha cambiado mucho desde que mantiene una relación con él. Hace tiempo, vendía todos sus problemas en la prensa del corazón, pero ahora es bastante más reservada y selectiva. De hecho, ya no habla de su hija Andrea Janeiro, una joven que se ha convertido en ejemplo perfecto de responsabilidad.

Miguel se ha dado cuenta de que los espectadores ya no le tienen tanto cariño a Belén como antes, por eso, ha recibido tantos ataques. La crisis mediática de la colaboradora no tiene fin, a pesar de que ella intenta demostrar que sigue siendo la misma de siempre. Parte del público está cansado de su discurso y no tolera determinados gestos que antes eran aplaudidos.

El conductor de ambulancias ha descubierto que su esposa se ha saltado las normas: él le recomendó que fuera más prudente. Belén lleva un tiempo apartada de los focos por problemas de salud y lo único que quería era recuperar el cariño de sus fans. No ha servido de nada, pues las redes se han plagado de comentarios ofensivos.

Miguel Marcos ha tomado una decisión tajante

Miguel podría haber ganado mucho dinero en televisión y, también, le han ofrecido posar en varias revistas. Sin embargo, ha optado por estar en la sombra porque no quiere someterse a ningún juicio mediático. Tiene su trabajo y no necesita aprovecharse de la fama de nadie para pagar sus facturas, por eso, se ha ganado el respeto de todos.

| Europa Press

Belén entendió desde el primer momento que su relación con el sanitario tenía que ser diferente a la que mantuvo con Fran Álvarez. Su nuevo marido no quiere saber nada de la prensa rosa, de hecho, rechazó una entrevista millonaria en una publicación importante. La colaboradora vendió su boda, pero en ninguna fotografía salía acompañada del hombre que le había robado el corazón.

Miguel se ha ganado la confianza de la familia Esteban y una de las personas que más le apoya es Andreíta. La joven sabe que el conductor de ambulancias le ha devuelto la ilusión a su madre, quien ha vivido momentos muy complicados. La ex de Jesulín quiere dejar claro que, a pesar de la crisis televisiva que está experimentado, vive más tranquila que nunca.

Miguel Marcos descubre las intenciones de su mujer

Miguel sabe que lo único que quería Belén era compartir una foto del interior de su vivienda con sus seguidores. El problema es que no todo el mundo se lo ha tomado igual y hay quien acusa a la tertuliana de estar presumiendo. El aluvión de críticas ha demostrado que Esteban ha perdido muchos apoyos, a pesar de que sigue teniendo bastantes fans.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El sanitario ha hablado con los reporteros en contadas ocasiones y siempre ha empleado un tono correcto y educado. El público no suele atacarle, pues ha demostrado que sus intenciones son completamente honestas. Nunca ha hecho negocio con su vida, así que puede exigir que nadie entre en determinadas parcelas privadas.