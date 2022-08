Miguel Marcos, inquieto al intuir qué le espera a Andreíta después del tratamiento

Miguel Marcos está orgulloso del cambio que ha dado Belén Esteban en los últimos años, pues ahora es mucho más comedida. La colaboradora entiende que ni su marido ni su hija quieran formar parte de la crónica social, por eso no habla de ellos. Intenta ser prudente y ha dejado atrás las guerras que catapultaron su carrera: hace mucho que no ataca a Jesulín de Ubrique.

Miguel Marcos ha estado preocupado por su pareja porque tuvo un accidente en el plató de Sálvame que le dejó en silla de ruedas. Ha estado mucho tiempo sin moverse y se ha tenido que poner en manos de los mejores profesionales para recuperar la movilidad. Ha seguido un tratamiento muy estricto que le obligaba a hacer rehabilitación durante siete horas diarias.

Miguel entiende que la madre de Andreíta haya estado sin ánimo, de ahí que su carácter haya cambiado en los últimos meses. Está tan sosegada que decidió darle la enhorabuena a Jesulín después del parto de María José Campanario. También reconoció que el matrimonio se había preocupado por ella durante sus problemas de salud.

Andreíta pensaba que su madre había enterrado el hacha de guerra, pero es posible que todo haya sido un breve espejismo. La joven se ha graduado y Belén Esteban ha presumido de este mérito en las redes, definiéndolo como uno de sus momentos más felices. El problema es que Jesulín de Ubrique no ha estado presente en el evento, lo que podría despertar una nueva guerra.

Miguel sabe que el tratamiento que ha elegido su mujer ha funcionado, de hecho ella se encuentra mejor que nunca. Intuye que ha recuperado sus fuerzas y podría temer que las use para lanzar un nuevo ataque al padre de Andrea Janeiro. El torero no ha estado físicamente en la graduación, pero quizá se haya puesto en contacto con la protagonista de la fiesta.

Miguel Marcos respeta la voluntad de Andreíta

Miguel aceptó desde el primer momento que estaba saliendo con una de las personas más famosas de la prensa del corazón. Siempre ha tenido claro que no iba a formar parte del negocio y su comportamiento es impecable, por eso todos le respetan. Los reporteros se acercan a él cuando es necesario, pero no le hacen ninguna pregunta incómoda porque sabe que él no va a responder.

El marido de la tertuliana ha llamado la atención de varias revistas después de la graduación de Andreíta. Muchos periodistas coinciden en algo: siempre ha estado al lado de la joven y le ha apoyado en todo lo necesario. Se preocupa por ella, de ahí que pudiera estar expectante por los nuevos pasos de Belén Esteban después del tratamiento.

La ex de Jesulín ha recuperado el espíritu que le caracteriza y quizá arremeta contra el torero por no haber estado en el evento. Andrea quiere todo lo contrario, su intención es que sus padres solucionen sus asuntos en privado. Podría haber ganado mucho dinero hablando de su familia, pero ella siempre ha tenido claro que no iba a aprovecharse de nadie.

Miguel Marcos recibe el mensaje de su mujer

Miguel sabe que su esposa tiene motivos suficientes para estar satisfecha con los méritos de Andrea Janeiro. La joven es inteligente y responsable, por eso ha aprobado un grado universitario con unas notas excelentes. “Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña”, escribe Belén en su cuenta de Instagram.

“Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros”. Es posible que el conductor de ambulancias compartiera este momento tan especial con Andreíta. Los seguidores de Jesulín piden prudencia antes de juzgar el comportamiento del torero, quizá tuviera una buena excusa para faltar.