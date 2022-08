Miguel Marcos gasta un dineral para continuar con el tratamiento que necesita su mujer

Miguel Marcos llamó la atención de la prensa en 2013, año en el que empezó a salir con la colaboradora más querida de Telecinco. Belén Esteban anunció que había vuelto a enamorarse y desde el primer momento supo que la relación iba a ser duradera. El conductor de ambulancias puso una norma: no quería salir en los medios de comunicación, pretende seguir siendo anónimo.

Miguel Marcos ha demostrado que la persona que no quiere ser famoso no lo es, nadie obliga a nadie a protagonizar ningún revuelo. A él le han hecho ofertas muy suculentas, pero ni siquiera quiso posar cuando contrajo matrimonio con la ex de Jesulín. La noticia dio la vuelta a España, aunque el público nunca supo cómo vivió el sanitario aquel momento tan especial.

| Instagram: @belenestebanmenendez

Miguel no puede evitar ser un rostro conocido, tiene notoriedad pública porque está casado con una famosa, pero él es anónimo. Ha conseguido algo realmente importante: que los periodistas le respeten y no le involucren en escándalos innecesarios. Sin embargo, es imposible obviar su presencia en ciertas situaciones, por eso hay tantas noticias sobre él.

Miguel, según informa la revista Lecturas, se ha gastado una auténtica fortuna en sus últimas vacaciones con Belén Esteban. La pareja se ha hospedado en el mejor hotel de Tenerife, un centro de lujo que supuestamente no es apto para todos los bolsillos. La citada publicación asegura que la noche puede llegar a costar 1.000 euros y que la colaboradora está alojada en una buena habitación.

El sanitario sabe que su esposa lo ha pasado realmente mal, de hecho tuvo que pedir ayuda porque se encontraba muy mal de ánimo. Fue víctima de un accidente laboral en el plató de Sálvame y ha tenido que someterse a un tratamiento de rehabilitación estricto. Hacía siete horas de ejercicio diario y apenas podía moverse, por eso se puso en manos de los mejores médicos.

Miguel Marcos se esfuerza por hacer feliz a Belén Esteban

Miguel se dedica a la sanidad pública y sabe que su esposa todavía tiene que hacer rehabilitación, pero eso no es lo más importante. Es fundamental que recupere el sentido del humor que le caracteriza, de ahí que se hayan marchado a un hotel de lujo. La colaboradora necesita volver a sonreír, poco a poco lo va consiguiendo y eso es gracias a su marido.

| Trendings

El conductor de ambulancias y su pareja se han gastado mucho dinero en sus vacaciones, pero es una apuesta segura. Belén regresará más animada, podrá continuar con su tratamiento y dentro de poco tiempo todo será un mal recuerdo. Ella misma ha confesado que ha estado sin ganas de nada, de hecho no respondía a las llamadas de sus amigos porque no quería hablar.

El resort que ha elegido el matrimonio está en primera línea de playa, tiene siete restaurantes, ocho bares y varias piscinas. La de Paracuellos sabe que se ha gastado un dineral, pero es la única forma de seguir con la pauta médica que le han recomendado. Ha recuperado la movilidad y ya no tiene que ir en silla de ruedas, aunque debe seguir haciendo ejercicio.

Miguel Marcos ha jugado un papel fundamental

Miguel es una persona esencial en la vida de la tertuliana, le ha enseñado tantas cosas que sería imposible hacer una lista completa. La madre de Andreíta ha cambiado rotundamente desde que está a su lado, ha aprendido a controlarse. Hace unos años compartía los detalles más privados de su vida y ahora se ha dado cuenta de que no merece la pena.

El marido de la tertuliana tiene muy buena prensa, pues ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Muchos reporteros acuden a él y no obtienen respuesta, pero tampoco una mala contestación ni una salida de tono. Es imposible encontrar a alguien que haya tenido una experiencia negativa a su lado, sabe guardar la compostura.