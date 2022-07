Miguel Marcos desvela que no hay vuelta atrás y que no piensa hacerlo

Miguel Marcos está cansado de esta situación, por eso, ya ha anunciado la decisión que han tomado tanto él como Belén Esteban.

No hay ninguna duda de que el matrimonio está pasando por uno de los momentos más complicados de su relación. Y es que, después de la aparatosa caída que sufrió 'la princesa del pueblo' en Sálvame, todos sus planes para el verano se han ido al traste.

La colaboradora de televisión está muy centrada en recuperarse por completo de sus dos roturas de tibia y peroné; por ese motivo, Miguel Marcos ha tenido que tomar una dura decisión por ambos.

Ahora, el sanitario ha roto los sueños de uno de los amigos de su mujer al confirmarle que ya no hay vuelta atrás.

Miguel Marcos anuncia que no acudirán al evento

A tan solo unas horas de que se celebre la boda de Kike Calleja y Raquel Abad, acaba de salir a la luz la decisión que tanto Miguel Marcos como la tertuliana han tomado en relación con este mediático enlace.

Hace unos días, fue el propio reportero el que dejó en el aire la asistencia de la de Paracuellos. "Sabemos el problema que tiene, pero a mí me encantaría… Además, es que le hacía mucha ilusión venir. Ojalá se animara y viniera".

Ahora, Miguel Marcos se ha enterado de por qué Calleja estaba tan empeñado en que su mujer asistiera a su enlace.

El conductor de ambulancias jamás ha cuestionado la amistad que existe entre ellos, pero acaba de salir a la luz el verdadero motivo por el que el periodista quería que Belén estuviera presente en este día tan especial.

Según han confirmado fuentes cercanas a los novios, el colaborador de Sálvame está muy nervioso porque quiere que salga todo como estaba previsto. También, siente presión con la revista que le ha comprado la exclusiva. "Le están presionando para que esté Belén Esteban entre los invitados".

No hay duda de que la presencia de la mujer de Miguel Marcos sería un plus que le sumaría interés a este reportaje gráfico. El comunicador está muy preocupado porque, cuando comenzó con las negociaciones de esta exclusiva, anunció que la madre de Andrea estaría presente en el enlace.

Ahora, y después de saber que ya se encuentra mucho mejor gracias a la rehabilitación, Lecturas le ha exigido que la televisiva esté presente tal y como prometió.

"El director de la revista lleva un tiempo insistiendo a Kike Calleja para que convenza a Belén de que vaya a la boda", ha asegurado este confidente.

Pero, a pesar de haberse levantado de la silla de ruedas, Belén todavía no puede hacer vida normal, por eso, su participación en esta boda es "casi imposible". "Ya le ha dicho a Kike que no puede ir, que tal y como está con su pierna no puede acudir a una boda".

Miguel Marcos se entera del interés

Miguel Marcos se acaba de enterar de por qué el director de esta conocida revista del corazón tiene tanto interés en que su mujer acuda al enlace.

Y es que, ‘la princesa del pueblo’ ha tenido algún que otro conflicto con Luis Pliego públicamente. En varias ocasiones, Lecturas ha publicado algunas informaciones sobre ella y algunos de sus familiares, y esto es algo que a Belén no le ha gustado demasiado.

Por eso, el director de esta cabecera está tan interesado en la asistencia de la tertuliana. A pesar de haber recibido una negativa por parte de la mujer de Miguel Marcos, Kike Calleja sigue insistiéndole en que acuda "aunque sea un ratito".

