Miguel Marcos descubre que los médicos no tienen buenas noticias

Miguel Marcos se quedó satisfecho tras ver regresar a su mujer al plató de Sálvame después de cuatro meses convaleciente tras romperse la tibia y el peroné.

Miguel Marcos sabe que su esposa pasó un duro calvario y el bajón anímico que sufrió al estar postrada en una silla de ruedas empezó a pasarle factura.

Gracias al conductor de ambulancias y a su hija Andrea Janeiro, 'la princesa del pueblo' acabó remontando y vio la luz al final del túnel. La madrileña tenía unas ganas locas de regresar al programa que tanto le ha dado durante los últimos 13 años.

Miguel Marcos ya conoce la realidad de su mujer y no son buenas noticias

El caso es que Belén ha empezado con fuerza estos primeros días tras tanto tiempo fuera de la televisión. Y la hemos visto esta semana, de lunes a miércoles, acudir a Sálvame con toda la ilusión del mundo.

| Europa Press

Durante todos estos meses, la de Paracuellos ha compartido con sus seguidores los momentos más importantes de su recuperación. Y en una reciente entrevista en Viernes Deluxe, no escondió que sufrió de lo lindo al verse en una situación que nunca imaginó en su vida.

En su regreso a Sálvame, Belén ha hablado de todos los temas y se ha mojado como nunca sobre ellos. Ha opinado sobre sus adicciones pasadas, la actitud de Kiko Matamoros en plató y la crisis de Ortega Cano y Ana María Aldón. E incluso ha dejado claro que no tiene ningún tipo de deuda con Hacienda después de lo que ha desvelado el programa sobre Makoke.

Miguel Marcos descubre, al fin, el motivo de la vuelta de Belén a Sálvame

Este miércoles, la madre de Andrea Janeiro nos sorprendió a todos al desvelar la verdadera razón por la que ha vuelto antes de lo debido a su programa.

| La Noticia Digital

El motivo principal es básicamente la salud mental de la colaboradora, que se ha visto dañada en este tiempo. Le han aconsejado que volviese al trabajo en cuanto tuviese unas mínimas condiciones para trabajar allí.

"Ayer, día 6, hizo cuatro meses desde que me operé tras romperme la pierna en este plató. Hasta abril de 2023, mi traumatólogo no me va a dar el alta porque no tengo un esguince en la pierna. Tengo una pierna rota, pero mi psicóloga me ha mandado a trabajar", comenzaba.

"Vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza"

"Yo podría haberme quedado en mi casa hasta abril, viéndolas venir, pero soy una tía responsable. Aunque parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis", ha desvelado la mujer de Miguel Marcos. Con todo, dejaba claro que el alta definitiva llegará en siete meses, pero por su salud mental, ha seguido los consejos de su psicóloga.

| Mediaset

"Quiero decir con esto que yo vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza. Porque os digo otra cosa, si yo llego a ser otra persona, me quedo en mi casa sin moverme. He optado por venir, para que luego me pongan musiquitas o me convoquen cada día a una hora diferente", ha protestado en directo.

"Vengo tres horas, antes venía de 4 a 7, hoy de 5 a 8, otro día vendré de 6 a 10 y haré el informativo con Piqueras, ¡qué no se puede tener vida!", ha exclamado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Por último, la tertuliana confesaba que "voy todos los días a rehabilitación dos horas y media, después vengo aquí a aguantar a Alberto y a David Valldeperas. Les quiero, pero a veces les mataría", ha continuado la de Paracuellos, que ha sido objeto de las burlas de los directores, algo que no es nuevo para ella.