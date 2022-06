Miguel Marcos ya no puede esconder qué pasa en casa de Andrea Janeiro

Miguel Marcos vio que su vida sufrió un revés inesperado hace algo más de dos meses. Lo que sucedió fue que su mujer, Belén Esteban, se rompió la tibia y el peroné haciendo una prueba en Sálvame. Y ahora, en relación a este accidente, ha tenido lugar un hecho muy importante.

El conductor de ambulancias está feliz porque ella, como ha dado a conocer en redes sociales, ha comenzado su rehabilitación. De ahí que esté dando sus primeros pasos y, por tanto, ya quede menos para que pueda volver a andar y a su rutina.

Miguel Marcos, feliz por los últimos acontecimientos

El marido de Belén Esteban ha sido en todo momento su principal apoyo desde que sufrió el accidente. Ha sido quien la ha cuidado en casa, quien la ha animado y quien la ha llevado al hospital para sus consultas. Por supuesto, ha sido quien no se ha despegado de la cabecera de su cama cuando ella ha tenido que pasar por quirófano.

La operación, como él contó a los medios, salió muy bien y la colaboradora está cada vez más cerca de recuperarse por completo. Y de ello es conocedor en primera persona Miguel, que ha visto que su chica ya ha iniciado la rehabilitación.

| GTRES

La propia Esteban es la que ha querido dar esta buena nueva a sus seguidores. Lo ha hecho compartiendo varias stories en su Instagram donde se la ve dando sus primeros pasos con ayuda de muletas. Imágenes que las ha acompañado de la canción We are the champions de Queen y de un texto.

El mensaje dice así: “Este es mi día de hoy con mi fisio Vicky. De lunes a viernes trabajando duro para volver a mi vida”.

De igual modo, luego ha hecho otra publicación en redes donde aparece al lado de la citada profesional sanitaria. Y al respecto ha escrito: “Con mi fisio Vicky, poco a poco después de 63 días. Todavía queda, pero lo voy a conseguir”.

Miguel Marcos, orgulloso de Belén Esteban y encantado con los mensajes de ánimo

El marido de la copresentadora de Sálvame está muy feliz por la evolución de Belén, que está absolutamente implicada en su recuperación. Y también muy contento por los mensajes de cariño y de ánimo que ella está recibiendo.

Además, los fans incondicionales que tiene la de San Blas le han dedicado palabras tales como “Tú puedes” y “Vamos campeona, tú lo consigues todo”. En esta misma línea hay otros: “Eres una campeona, un abrazo enorme y mucha fuerza” y “Seguro que sí. De peores has salido, eres una guerrera”.

Tampoco podemos olvidar estos: “Tú puedes. Siempre tienes que mirar para atrás para darte moral porque, por desgracia, hay situaciones y hechos peores. Por lo tanto, arriba esos ánimos que la vida es bella”.

| Europa Press

Asimismo, hay amigos conocidos de Belén que han querido también insuflarle energía positiva. Un ejemplo es la actriz Candela Peña, que le ha dicho: “Por supuesto, que lo consigues. Tú lo deseas más que nadie, vamos”.

También sus compañeros de trabajo le han dado la enhorabuena por su avance así como ánimo para esta nueva etapa. Este ha sido el caso de Kike Calleja, que le ha dicho “Ya queda menos”, y de Sergi Ferré. Él le ha escrito: “Poco a poco volviendo a la normalidad”.

María Patiño, Terelu o Laura Fa, sin embargo, le dieron su apoyo hace unos días en persona. Y es que, aprovechando que era el primer aniversario del fallecimiento de Mila, se reunieron para recordarla.