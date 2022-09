Miguel Marcos se cansa y confirma lo que tuvo su mujer con el novio de Olga Moreno

Miguel Marcos siempre intenta mantenerse lo más alejado posible de los medios. Prefiere continuar con su vida como conductor de ambulancias y dejar de lado el mundo de la televisión para su mujer, Belén Esteban. Y esta precisamente ahora está en el punto de mira tras salir a la luz la supuesta relación sentimental de Olga Moreno y Agustín Etienne.

¿Por qué está la de San Blas en el disparadero? Porque ella y el novio de la sevillana tienen un pasado en común. Pasado que ella no ha dudado en aclarar en directo para satisfacción y tranquilidad de su marido, que odia los rumores.

Miguel Marcos ve zanjarse las especulaciones

El padrastro de Andrea Janeiro sabe que Belén es muy clara y directa en Sálvame. Buena muestra de esto es que hace unos días reconoció sus superados problemas de adicción. Y ahora ha vuelto a ser contundente tras hablarse de que ella conoce muy bien al supuesto novio y representante de Olga.

Miguel ha visto que la colaboradora ha expuesto que en el pasado el argentino estuvo a su lado cuando tenía a Toño Sanchís como representante. Cargo este que durante un tiempo después asumió Agustín, hasta que ella decidió romper la relación profesional.

Muy tajante, ha dicho: “De Agustín hace tiempo que no sé nada y ni quiero saber. Es una persona que ha estado casi 20 años a mi lado y le he querido muchísimo. Ahora no es que le haya dejado de querer, pero no es el que conocí hace muchos años”.

“Yo no sigo trabajando con Etienne porque para mí, para ser mi amigo y mi representante, no me gestionaba bien”.

En este momento ha planeado la duda de que él no actuara bien con la mujer de Miguel, pero ella lo ha desmentido. Lo ha hecho exponiendo: “A mí en la vida me ha quitado nada, pero había cosas que no me gustaban. Es una buena persona, pero creo que la fama le deslumbró”.

Miguel Marcos ve a Belén Esteban sacar más asuntos a la luz

El marido de 'La Esteban' ha visto que su mujer también ha querido contar qué conoce del supuesto idilio de su exrepresentante. En este sentido, ha manifestado: “Yo no lo sé, pero dos personas cercanas a ella lo han contado. A mí me ha llegado esa información hace ya dos meses”.

Este último dato ha sido ratificado por Kiko Matamoros, pero no por Marta López, amiga de Olga. Esta ha contado que tiempo atrás le preguntó a la sevillana por el presunto romance y se lo negó. Eso sí, ha afirmado que ahora ha vuelto a hablarle del asunto y se ha topado con una respuesta diferente.

Al parecer, ahora le ha contestado que “no iba a entrar en nada de esto”.

Miguel al seguir Sálvame se ha encontrado después con un 'enfrentamiento' entre Belén y Marta. Esta última ha negado que su amiga se quede en la vivienda de su representante cuando viaja a Madrid, como ha indicado el presentador. Y esto ha provocado el enfado de Belén, que le ha dicho: “No digas que es mentira”.

“La misma información que tiene Jorge Javier la tengo yo. Sé de dos veces, al menos, que ella ha venido a la ciudad y se ha quedado en casa de él. Así que no lo niegues”.