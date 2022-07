Miguel Marcos confirma que Belén Esteban no se ha portado bien durante la crisis

Miguel Marcos cuenta con cierta experiencia en los medios, a pesar de que nunca ha dado la cara porque prefiere estar en un segundo plano. Pero ha vivido lo suficiente para saber que la última entrevista de Belén Esteban va a volverse en su contra: ya no tiene escapatoria. La ex de Jesulín ha asumido su mal comportamiento durante la crisis personal que ha atravesado.

Miguel Marcos, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, nunca ha hablado de los problemas de su mujer. Ha sido ella quien ha vendido una exclusiva para dejar claro cómo han sido sus últimos meses. Reconoce que ha sido injusta con el conductor de ambulancias y ha aprovechado para mandarle un mensaje de amor.

Miguel ha empatizado con el malestar de su esposa, por eso, ha tenido tanta paciencia y le ha ayudado en todo lo necesario. La colaboradora ha desvelado que el accidente que tuvo en Sálvame le afectó a su estado de ánimo, pues no sabía cómo comportarse. “Han sido los peores meses de mi vida, nadie se imagina lo que he pasado”, declaraba en la revista Semana.

Belén Esteban siempre ha sido una mujer fuerte, así que ha logrado superar la crisis y está a punto de recuperarse por completo. “He estado peor de la cabeza que de la pierna y, así, no podía seguir viviendo”, desvela la tertuliana todavía afectada. Su marido ha logrado que salga adelante y no ha parado hasta que comprenda lo importante que es luchar.

Miguel se ha ganado el respeto de la prensa del corazón porque es un hombre sencillo que no quiere saber nada de la fama. Podría haberse aprovechado de los apellidos de Belén, pero se ha limitado a guardar silencio porque no le interesa. Tiene su trabajo y no siente la necesidad de arrimarse a la polemista para generar polémica en la pequeña pantalla.

Miguel Marcos asume que la verdad ha visto la luz

Miguel nunca hubiera hecho público las discusiones que ha tenido con su esposa después del famoso accidente que tuvo en Sálvame. Ha sido ella la que, en un intento de agradecimiento, lo ha compartido con sus seguidores para arrojar luz sobre la historia. La madre de Andreíta asegura que el sanitario “se merece el cielo” porque ha sido muy generoso.

Belén Esteban ha hecho examen de consciencia y ha admitido que no ha sido justa con su marido, pues ha tenido demasiado carácter. “Me he portado mal con él, mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura”, explica muy orgullosa en Semana.

El padrastro de Andreíta está plenamente integrado en la familia, es uno más y todos están muy contentos con él. Siempre ha dejado claro que no iba a participar en la prensa del corazón, pero respeta que la colaboradora trabaje en televisión. Nunca le ha puesto ningún impedimento, por eso, ha entendido que haya vendido una nueva entrevista.

Miguel Marcos descubre la gravedad del problema

Miguel ha sido comprensivo y no ha tardado en comprender lo grave que fue el accidente para Belén. Tenía muchos proyectos encima de la mesa y tuvo que frenarlos para guardar reposo. Ha estado devastada, pero ha logrado superar el bache emocional gracias a su entorno.

La pareja de la tertuliana se ha saltado sus normas y en ocasiones ha aceptado responder a las preguntas de la prensa. Ha facilitado información de forma puntual para que el público conociera la evolución del proceso. Siempre manteniendo las distancias porque no tiene intención de convertirse en un rostro cotizado dentro de la crónica social.