Miguel Marcos y el chantaje que no deja dormir a Belén Esteban durante la crisis

Miguel Marcos está muy cansado de todos los chantajes que lleva recibiendo su mujer durante todo este tiempo. Y es que, a pesar de llevar tres meses alejada de la televisión, 'la princesa del pueblo' no ha dejado de recibir mensajes en relación con uno de sus exitosos negocios.

Aunque es una de las colaboradoras más queridas, no solo de Sálvame, sino también de todo Mediaset España, hubo un momento en el que Belén Esteban se reemplazó su futuro profesional.

| La Noticia Digital

La de Paracuellos no quería estar toda la vida participando de la vida pública y, por eso, decidió emprender su propio negocio fuera de la pequeña pantalla.

Después de un estudio de mercado, la madre de Andrea Janeiro decidió sacar su propia línea de productos alimenticios, conocida con el nombre Sabores de la Esteban. Dentro de su catálogo podemos encontrar tanto gazpachos y salmorejos, como patatas y cremas de verduras.

Ahora, y coincidiendo con su regreso a Sálvame, ha salido a la luz el chantaje que supuestamente lleva aguantando la mujer de Miguel Marcos desde hace varios años.

Miguel Marcos está muy preocupado por su mujer

Miguel Marcos no ha podido evitar preocupase por Belén después de que esta le contara todos los problemas que estaba teniendo en relación con su famosa marca de productos alimentarios, Sabores de la Esteban.

Según contó en su última entrevista para Semana, había sido víctima de un "chantaje" relacionado con su cadena gastronómica. La colaboradora de Sálvame no tuvo ningún problema en asegurar que, desde que nació su empresa, existe una campaña para deslegitimizar la calidad de sus productos.

"Hay una campaña para perjudicar mis productos y me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer Sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien de sus productos. Belén Esteban no va a pagar chantajes", contó la mujer de Miguel Marcos.

| Telecinco

Durante todo este tiempo, muchas personas se han preguntado quiénes son los que la estarían extorsionando para hablar bien de sus productos, pero ella siempre ha preferido mantenerse en silencio. "Me piden dinero desde hace dos años, pero no voy a decir quién. Y dos años llevamos con críticas".

Tras escuchar estas duras acusaciones, la revista Lecturas ha tenido la oportunidad de hablar, en exclusiva, con la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU.

A través de este medio de comunicación, esta entidad ha decidido responder a las acusaciones de la pareja sentimental de Miguel Marcos.

Cuando les preguntaron si ellos habían cobrado dinero a las marcas a cambio de una buena nota en su ranking, los portavoces de la organización fueron muy tajantes.

"Por supuesto que jamás hemos cobrado a nadie por una buena nota. Nosotros hacemos los rankings a petición de los consumidores porque los gazpachos y los salmorejos son productos muy demandados en verano", han asegurado desde la OCU. "Nos basamos en análisis independientes, neutrales y objetivos hechos en laboratorios".

La mujer de Miguel Marcos ha tenido otros problemas

Miguel Marcos sabe perfectamente lo mal que lo ha pasado su mujer durante estos últimos meses. Y es que, tras su rotura de tibia y peroné, 'la princesa del pueblo' ha vivido un auténtico infierno.

El pasado viernes 22 de julio, la tertuliana de Telecinco acudió al plató del Deluxe para contar todos los problemas con los que ha tenido que lidiar en estos últimos tres meses.

| Telecinco

"Aparte de lo de la pierna, he tenido otro problema de salud. Desde hace algunos años, me salen bultos en el pecho y el 6 de julio tenía mi revisión rutinaria", comenzó explicando Belén.

"La mamografía salió bien y los bultitos seguían ahí, pero al hacerme una ecografía vaginal ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual".

"Unos días después, cuando estaba haciendo la entrevista para la revista Semana, comencé a sangrar. Yo sabía perfectamente que no era una regla, imagínate cómo hice las fotos para el reportaje", aseguró la pareja sentimental de Miguel Marcos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco