Miguel Marcos, asustado al ver cuánto dinero ha ganado su mujer por vender al bebé

Miguel Marcos ha creado escuela porque ha conseguido ganarse el respeto de todos los periodistas, ninguno cruza sus líneas rojas. Sabe que está casado con una de las mujeres más famosas del país y eso tiene un precio, pero él está dispuesto a pagarlo. Entiende que se hable de él, aunque nunca participa en ningún juego porque quiere estar al margen de los focos.

Miguel Marcos ha descubierto, gracias a una información de la colaboradora Marta López, cuanto dinero ganó Belén Esteban gracias a Andreíta. La ex de Jesulín posó en una conocida revista a cambio de 140.000 euros, una cantidad más que suculenta. Vender esta noticia le ha traído muchos problemas porque el público cada vez quiere conocer más detalles de la joven.

| Trendings

Miguel es consciente de que Andrea salió en varias revistas cuando era un bebé, aunque evidentemente ella no tuvo nada que ver. Sería injusto convertirla en un rostro público porque nunca ha participado de forma activa en ningún espectáculo. Lo único que quiere es ser discreta y no llamar la atención, por eso lleva una vida completamente normal.

Miguel, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, no posó en la exclusiva que Belén vendió cuando pasaron por el altar. La cifra habría sido mucho mayor, pero él no quiere darle motivos a nadie para hablar de él. Lo mismo han hecho Jesulín y María José Campanario con su hijo Hugo, por eso no le han sacado en la entrevista que han hecho.

El marido de Belén Esteban tiene claro que hay límites que nunca va a cruzar, de hecho la tertuliana ha cambiado gracias a él. Antes era mucho más indiscreta y hablaba de demasiados temas en televisión, pero hace un tiempo decidió pisar el freno. Quiere proteger a los suyos y sabe que la mejor forma es apartarlos de los focos.

Miguel Marcos entiende el enfado de su esposa

Miguel puede presumir de haber estado siempre a la altura, Belén ha encontrado en él un gran apoyo y no está dispuesta a soltarle. La tertuliana está molesta porque Jesulín de Ubrique ha concedido una entrevista y ha asegurado que es “un padre 10”. Esteban no comparte esta postura porque sabe que el torero no le ha prestado demasiada atención a Andreíta.

| GTRES

Jesulín y Belén ganaron, según han contado en Telecinco, 140.000 euros por vender la primera foto de Andrea Janeiro. Este negocio asusta a Miguel, quien no está acostumbrado a generar tanto dinero por asuntos que pertenecen al ámbito privado. Él prefiere estar lejos porque sabe que es un arma de doble filo y prefiere no correr riesgos innecesarios.

El sanitario ha estado en boca de todos porque su esposa aseguró que quería tener un hijo con él. El tiempo ha pasado y Belén no ha dado la noticia, pero todavía sigue habiendo esperanza porque sería un tema demasiado interesante. La tertuliana sabe que su pareja ha ejercido de padre con Andreíta, por eso estaría dispuesta a tener un niño con él.

Miguel Marcos ha tomado una decisión acertada

Miguel se asusta al ver la repercusión que tienen sus pasos en los medios, por eso es tan prudente. Pero ha adoptado la postura correcta: tratar con respeto a todos los periodistas. Ninguno tiene nada que reprocharle, por eso puede estar tan tranquilo.

El conductor de ambulancias nunca negociaría con su futuro hijo y es posible que Belén Esteban tampoco. Con Andreíta lo hizo, pero también influyó que era la primera hija del torero más famoso del momento. Vender aquellas imágenes trajeron consecuencias serias, pues la joven fue famosa desde antes de nacer y en la actualidad quiere ser anónima.