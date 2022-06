Miguel Marcos arropa a una conmocionada Belén Esteban tras el nuevo accidente

Miguel Marcos tomó una decisión nada más empezar con Belén Esteban: distanciarse del foco mediático. Ha tenido muchas oportunidades de hacer dinero dentro de la pequeña pantalla y también le han ofrecido entrevistas en revistas. Sin embargo, trabaja como técnico de ambulancias y no tiene ningún interés en hacer negocio gracias a la fama de su mujer.

Miguel Marcos nunca participa en los revuelos de Telecinco, pero está al tanto de lo que sucede dentro y fuera de la cadena. Desde que Belén tuvo un accidente en Sálvame muchos espectadores pusieron encima de la mesa una teoría. Cabe la posibilidad de que alguien esté confabulando contra el programa, pues son varios los colaboradores que tienen altercados de salud.

| Trendings

Miguel empezó a respirar cuando los médicos de la 'princesa del pueblo' empezaron la rehabilitación, todo iba bien hasta que ha sucedido algo. Pipi Estrada, el nuevo compañero de Belén, ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico que casi acaba con todo. El público ha frenado la recuperación de Esteban para hablar del nuevo altercado que ha sufrido el ex de Terelu Campos.

Miguel pensaba que todo había pasado, que la recuperación de su esposa demostraba que nadie estaba atacando a Sálvame desde la distancia. Sin embargo, lo que le ha sucedido a Pipi Estrada ha vuelto a hacer saltar las alarmas y los espectadores están preocupados. Jorge Javier Vázquez, consciente de los rumores, le preguntó al Maestro Joao si todo era casualidad o consecuencia.

El Maestro Joao le recordó a Jorge Javier que en más de una ocasión habían jugado al límite y eso genera una serie de peligros. Según su teoría, los tertulianos han quemado fotografías y ahora estarían recibiendo una serie de castigos. Debemos dejar claro que todo es un planteamiento del adivino, aunque hay algo que sí se puede demostrar: Pipi Estrada no está bien.

Miguel Marcos asume las consecuencias

Miguel conoce a la perfección el funcionamiento del mundo del espectáculo y sabe que la noticia que ha protagonizado Pipi es bastante seria. El público ha frenado la recuperación de Belén Esteban para insinuar que los colaboradores de Sálvame están condenados. Hay quien piensa que antes o después terminarán cayendo todos.

| Europa Press

Belén se ha puesto en manos de los mejores porque quiere recuperar su vida, por eso se somete a siete horas de rehabilitación diarias. El altercado que ha sufrido su compañero le recuerda que todavía tiene mucho camino por recorrer. Afortunadamente estará acompañada de su marido, quien le está arropando en estos momentos tan delicados.

La ex de Jesulín de Ubrique ha desaparecido de la pequeña pantalla porque necesita ayuda para poder moverse. Vive en una casa de dos plantas y no puede subir a la parte de arriba, así que no duerme con su esposo desde que tuvo la caída. La operación fue bastante complicada porque ella es diabética, así que sigue recuperándose de la lesión.

Miguel Marcos sabe que está a punto de acabar

Miguel es una de las personas que mejor conoce a Belén Esteban y se ha convertido en uno de los rostros más respetados del momento. Es imposible decir nada malo de él, pues lo único que ha hecho ha sido arropar a la colaboradora. Sabe que su recuperación está a punto de acabar, no quiere que lo que ha sucedido con Pipi Estrada le robe el ánimo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El conductor de ambulancias se está encargando de todo y ha conseguido que su mujer tenga al lado a los especialistas más cualificados. Belén quiere regresar cuanto antes a Sálvame porque es muy activa y no le gusta estar sin hacer nada. Se comprometió a defender a su amiga Anabel Pantoja en Supervivientes 2022 y no ha podido cumplir su promesa porque no puede moverse.