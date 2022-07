Miguel Marcos y Andrea Janeiro rompen a llorar con el último mensaje a Belén Esteban

Desde que sufriese ese aparatoso accidente en pleno directo, la vida de Belén Esteban ha dado un giro drástico. La colaboradora se rompía la tibia y el peroné, tras esto debía ser intervenida de emergencia y le tocaba una dolorosa recuperación.

"No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón, me he jorobado el pie", confesaba. "He estado en muy buenas manos, me han puesto 20 tornillos y dos placas".

Algo que la hundía por completo, según comentaban desde su entorno más cercano. "Está hecha polvo, absolutamente devastada".

La propia Belén confirmaba que le estaba costando mucho afrontar la situación. "Esto es de paciencia y yo no la tengo. Tengo a mi marido a mi lado, a mi familia y amigos".

"Pero, sobre todo, tengo a Miguel a mi lado. Yo sé que ha cambiado turnos... No se ha separado de mí ni de día ni de noche".

Pero, por suerte, y tras meses alejada de sus compañeros y de la televisión, la ex de Jesulín se reunía con todos ellos en honor a Mila Ximénez.

Al cumplirse un año del triste fallecimiento de la periodista, los colaboradores de Sálvame quisieron rendirle homenaje y brindar en su memoria. Una cita muy especial a la que Belén no quiso faltar, y mucho menos ahora que su vida empieza poco a poco a volver a la normalidad.

"Cuánto me alegró verla, cuánto está sufriendo y cuánto lleva pasado. Es algo que se le nota en la cara, porque cuando habla enseguida se emociona y llora", ha comentado Terelu Campos al respecto en su blog de Lecturas.

"La vida se le ha paralizado y, cuando pasa eso, volver a ponerla en marcha no resulta nada fácil. Desde aquí, te deseo, querida Belén, que los pasitos que queden sean muy cortos y que la normalidad vuelva a tu vida", apunta tras reencontrarse con su compañera.

Belén Esteban celebra emocionada su vuelta a la normalidad

A pesar de que estos últimos meses han sido muy duros para la madre de Andrea Janeiro, no cabe duda de que ha hecho todo lo posible para recuperarse.

"Se me ha parado la vida durante tres meses. Tenía muchas cosas. Yo soy una tía muy activa y verme así... Sé que hay cosas peores, pero también hay cosas mejores", reconocía.

Pese a ello, la de Paracuellos insistía en sus ganas de volver a andar y, hace poco, presumía orgullosa de sus primeros pasos.

"Después de 63 días, este es mi día de hoy con mi fisio Vicky. De lunes a viernes trabajando duro para volver a mi vida", compartía en redes sociales.

Belén ha querido aprovechar este período de tiempo para volcarse en su salud y su familia, habiéndose alejado por completo de los medios.

Habría rechazado por completo protagonizar alguna exclusiva, a pesar de que una conocida revista le habría ofrecido una gran cantidad de dinero para que cuente de primera mano cómo está lidiando con su condición, incluyendo fotos en el hospital donde estuvo internada.

"Quiero dar las gracias a la prensa, pero pido, por favor, que me respeten cuando tenga que salir de mi casa para acudir al médico, ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros", explicaba sobre su actitud distante con los periodistas.

"Espero que la prensa no se moleste. De ahora en adelante, cualquier noticia referente a mi salud, las daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos".

