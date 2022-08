Miguel Marcos admite que no han decidido el nombre del bebé porque hay un problema

Miguel Marcos se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la prensa y lo cierto es que se merece ostentar este puesto. Belén Esteban se ha esforzado mucho para que sea una persona anónima, pero es imposible dejar de hablar de él en ciertas situaciones. El sanitario ha ganado mucha popularidad en los últimos meses porque ha estado pendiente de su mujer durante una etapa delicada.

Miguel Marcos ha hecho todo lo posible para que Belén atravesara sus problemas médicos con la mejor de las sonrisas. La colaboradora tuvo un accidente laboral que le robó la movilidad, pero su esposo no dejó que se apagase y siempre estuvo con ella. Esteban concedió una entrevista en Semana y dejó claro que había salido adelante gracias a su gran amor.

Miguel sabe perfectamente que su mujer ha sufrido mucho porque ha tenido que ausentarse de Telecinco en un momento fundamental. Anabel Pantoja, una de sus grandes amigas, le había pedido que le defendiera mientras ella estaba concursando en Supervivientes. El problema es que Belén no podía moverse de su domicilio y no pudo estar en los platós.

Miguel ha admitido que lo que siente la madre de Andreíta por Anabel Pantoja es puro y sincero. La sevillana anunció en Supervivientes 2022 que quería ser madre e incluso especuló con el nombre del bebé. Pero ahora se ha dado cuenta de que hay un problema: su vida no es tan estable como para traer un niño al mundo.

El conductor de ambulancias entiende la postura de la amiga de su esposa, Anabel quiere ser prudente y es completamente normal. Según ha reconocido ella, en la isla tenía demasiado tiempo libre y se planteó tener un niño, pero ahora ha retrasado los planes. Quiere esperar al menos dos años para darse cuenta su nueva relación sentimental tiene futuro.

Miguel Marcos comprende que no es el momento

Miguel se ha ganado el respeto de los periodistas porque nunca ha entrado en el juego de nadie y siempre ha ido a su ritmo. Cuando Belén Esteban tuvo el accidente atendió amablemente a todos los reporteros, a pesar de que mantuvo las distancias. Podría haber ganado mucho dinero en la prensa del corazón, pero quiere ser un rostro anónimo.

El padrastro de Andreíta tiene relevancia pública y es muy complicado dejar de hablar de él en ciertas situaciones. Pero es imposible encontrar a alguien que le deje en mal lugar, todos los que le conocen sabe que es un hombre honesto. Ha ayudado mucho a Belén, incluso se ha implicado en su círculo de amistades, por eso conoce a Anabel.

La antigua superviviente piensa que no es el momento adecuado para quedarse embarazada y su entorno está de acuerdo con ella. “Estaba muy aburrida y quería buscar nombres porque ya no sabía de qué hablar”, explica en la revista Lecturas. “Allí muchos compañeros te empiezan a hablar de niños y de sobrinos y pensé en eso de que se me estaba pasando el arroz”.

Miguel Marcos ha tomado una decisión

Miguel ha asumido que está en boca de todos de forma constante, pues su pareja es una de las personas más queridas de la televisión. Pero cunado empezó a salir con ella dejó claro que no iba a seguir sus pasos: no quería saber nada de los medios. Su postura ha sido tan coherente que nadie es capaz de reprocharle nada, ha tenido un comportamiento idílico.

Belén Esteban está orgullosa de su marido e intenta protegerle, pero hay situaciones que se escapan de sus posibilidades. Todo lo que tenga que ver con ella le afecta, en este caso el primer hijo de su amiga Anabel. Sin embargo, él nunca participa del juego porque sabe que es la única forma de exigir respeto.