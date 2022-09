Miguel Marcos acepta que ella se ha ido después del divorcio y ha caído enferma

Anabel Pantoja está disfrutando de un gran momento personal junto a su pareja, Yulen Pereira. Sin embargo, en ocasiones también hay contratiempos, y tanto ajetreo ha terminado pasándole factura a la sobrina de Isabel Pantoja.

De hecho, tras un inolvidable viaje a Nueva York ha terminado cayendo enferma. Y así lo compartía con sus seguidores. Al igual que su Yulen, que también lleva unos cuantos días fastidiado.

"Sé que llevo un par de días desconectado de las redes, sin subir nada, sin decir nada y realmente es porque llevo unos días de altibajos, con fiebre, con escalofríos, mal cuerpo", confesaba el esgrimista en redes sociales.

"Ni me apetecía subir nada ni realmente me encontraba del todo bien para subir cosas", reconocía. Y ahora ha sido Anabel la que ha manifestado los peores síntomas de la enfermedad.

"Pues sí, mi cuerpo anoche no dio para más y aquí me encuentro con fiebre, mal cuerpo, vómitos y tos. Tres años esperando este momento para disfrutar de las margaritas...", se lamentaba.

De momento, la pareja no puede disfrutar al máximo de su estancia en México, uno de los destinos que más ilusión les hacía visitar. Y la Pantojita no duda en señalar a su chico como el causante de ese terrible malestar.

"Las gracias se las damos a... Pero no te merezco", insinuaba. Eso, mientras su ex Omar Sánchez sigue dando rienda suelta a la pasión junto a Marina Ruíz en 'Pesadilla en el paraíso'.

Anabel dejaba muy claro que no está dispuesta a perdonarle por los maliciosos comentarios que ha soltado en su contra durante su paso por el reality. "Ya no podemos ser amigos", sentenciaba.

Por otro lado, el canario parece estar cada vez más ilusionado con Marina, a la que ya ha declarado sus sentimientos. "Me encanta. Hacía tiempo que alguien no se preocupaba por mí", aseguraba.

"Pensaba que los problemas que tenía fuera eran importantes y, al final me he dado cuenta de que no. Quiero seguir disfrutando de esta experiencia, quiero luchar y no me quiero cortar por nadie. Quiero ser feliz yo".

A pesar de todos los impedimentos que tenían en contra, parece que la relación entre Anabel y Yulen sigue viento en popa.

"No quería meter la pata y adelantar no sé cuántos pasos más sin saber lo que podía ocurrir. En aquel momento no había vivido con él en la civilización ni con los problemas del día a día", reconocía hace poco la sobrinisima.

"Pensaba que él al salir iba a irse lejos de mí", opinaba sobre su futuro junto al esgrimista. Pero, por suerte, se ha llevado una buena sorpresa a su lado.

"En la isla creía que él me iba a dar la patada y que iba a salir e iba a estar más pendiente del éxito y de la prensa. De repente, veo a un chico que está centrado en lo suyo y centrado en mí".

De hecho, ella ya se ve incapaz de ocultar sus sentimientos. "No me puedo esconder ni frenarme más, claro que le quiero".

"Tenía muchas ganas de hacer cosas como ir un día al cine y ya lo hemos cumplido. Ahora he comprobado cómo es mi mundo fuera con él y me encaja muchísimo".

La parejita tiene incluso muy claros sus planes de futuro, en los que incluyen mudarse juntos o ampliar la familia con un bebé.

"Yo voy a tener mi casa en Canarias, pero si tengo que moverme a Madrid por él, lo voy a hacer", dejaba muy claro Anabel Pantoja.