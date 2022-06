Miguel Frigenti acepta que su enfermedad ha acabado con todo y lanza una advertencia

Miguel Frigenti, una de las jóvenes promesas de Sálvame, se ha visto en la obligación de emitir un comunicado para aclarar su situación. Ha desaparecido del programa de Jorge Javier Vázquez sin dar explicaciones y ha llegado el momento de contar la verdad. Según ha contado en sus redes, padece una enfermedad que ha acabado con lo que más quiere: su intimidad.

Miguel Frigenti conoce bien cómo funciona el mundo del corazón y quiere que sus compañeros le tomen en serio. Se niega a hablar de su vida porque le resta prestigio, pero no ha tenido más remedio que abrir una parcela de su intimidad. Ha confesado en su cuenta de Instagram que está luchando contra un problema de salud bastante serio.

| Gtres

Miguel tiene por costumbre dejar sus asuntos personales fuera de la televisión porque sabe que tiene muchos detractores. No quiere dar armas a sus rivales, así que intenta ser discreto y limitarse a informar sobre la vida de ciertos famosos. Sin embargo, esta privacidad se ha acabado porque sus seguidores están preocupados por él y la verdad ha salido a la luz.

Miguel Frigenti ha publicado una imagen para explicar cómo han sido las últimas semanas de su vida: tiene que estar en el hospital demasiado tiempo. Sufre dolores fuertes, así que debe estar medicado y los especialistas le han recomendado reposo. Por suerte la recuperación está funcionando bien y ha lanzado una advertencia: no tardará en volver a los platós.

Frigenti sabe que sus detractores están aprovechando su ausencia para difundir rumores y ha recordado que antes o después regresará. Quiere retomar sus funciones en Sálvame porque sabe que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo dentro del programa. Cada vez tiene más peso y se ha ganado la confianza del público: todos creen en sus informaciones.

Miguel Frigenti, obligado a dar explicaciones

Miguel Frigenti ha contado lo que le sucede para evitar que sus enemigos especulen sin fundamento, prefiere ser él quien cuente la verdad. No se siente cómodo hablando de su vida, pero ha acabado con esta norma porque sabe que las circunstancias lo requieren. Seguirá siendo igual de discreto, aunque se haya visto obligado a desvelar uno de sus mayores secretos.

| GTRES

“Hace tres semanas tuve mucha fiebre y tuvieron que ingresarme para controlarla porque no bajaba. Después de varias pruebas médicas me dijeron que la bacteria que me había atacado era resistente a casi todos los antibióticos. De ahí que me hayan tenido que tener ingresado y controlado”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

Frigenti ha dejado claro que su vuelta a los platós está cada vez más cerca, así que sus rivales deberían tener más cuidado. “Voy todos los días al hospital de día para recibir antibióticos intravenosos, pero acabo prontito. Cada día es un día menos y ya estoy fenomenal”.

Miguel Frigenti ha traspasado los límites

Miguel ha luchado mucho para ganarse un puesto en Telecinco y poco a poco ha demostrado que tiene mucho talento. Sin embargo, cometió el error de participar en un concurso, traspasó los límites y ya no hay marcha atrás. Debe comprender que parte del público le ve como personaje y no como periodista, que es lo que él quiere dejar claro.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Frigenti maneja información sobre rostros muy conocidos y tiene formación suficiente para opinar sobre los famosos del momento. El problema es que él también genera interés y esto es contraproducente para su carrera porque debe dar una imagen más seria. Algunos de sus compañeros, como por ejemplo Gema López, nunca han hablado de temas privados.