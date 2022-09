Miguel Bosé aprovecha que Nacho Palau está débil para hacer lo impensable con su hijo

Miguel Bosé ha sido el hombre más importante en la vida de Nacho Palau. Ambos compartieron hogar durante mucho tiempo y su relación, en silencio durante años, acabó saliendo a la luz pública, como no podía ser de otra manera.

A pesar de los problemas legales por los que se han enfrentado a cuenta de sus cuatro hijos, todo ha cambiado. Hace unos días, conocíamos que Palau había sido diagnosticado de un cáncer de pulmón y la situación entre el cantante y el escultor daba un giro de 180 grados.

Lo cierto es que ambos han limado asperezas. En un momento tan duro como el que está atravesando desde hace unas semanas el bueno de Palau, Miguel Bosé le ha tendido la mano. Así lo apunta la revista mexicana TV Notas.

Miguel Bosé ha tomado una decisión sobre los hijos de Palau

Hace días nos enteramos de que Bosé se había puesto en contacto con él nada más conocer la noticia de que había enfermado de cáncer. Sabía que tenía que estar ahí y así lo cumplido un artista que ha estado en el centro de la polémica en los últimos tiempos. Sobre todo, a cuenta de su negacionismo con las vacunas del coronavirus.

Ahora Miguel ha sacado su faceta más humana y ha mostrado su preocupación por el estado de salud que presenta la que fuera su pareja.

Según este medio, un amigo del escultor habría confirmado que Bosé le ha asegurado que en caso de que sucediera algo grave con Palau, este se ocuparía de sus hijos. Unos hijos que nacieron por vientre de alquiler cuando ambos estaban juntos. "Si algo pasa, yo me haré cargo de tus hijos", le habría espetado el artista, según dicho medio.

"Miguel considera a Nacho como el amor de su vida"

"Por fin, hubo algo de paz entre ellos. Sin embargo, lo que definitivamente les acercó fue el diagnóstico de Nacho", expresa esta fuente.

"Esta noticia fue un golpe muy fuerte para Miguel. Aunque ya llevan seis años separados y han estado en problemas legales, Miguel considera a Nacho como el amor de su vida. Imagínate, 26 años juntos", afirma este amigo del valenciano.

"Tanto le impactaron las palabras a Miguel que, de inmediato, mandó a sus dos hijos a España para que estuvieran unos días con Nacho y le inyectaran ganas de vivir", cuenta.

Nacho Palau ya ha iniciado el tratamiento contra el cáncer

Nacho Palau dejaba a sus seguidores helados cuando hace apenas un mes comunicaba a través de las redes sociales que estaba enfermo de cáncer.

A través de un breve comunicado en su cuenta de Instagram, le puso nombre a la dolencia que sufría hace semanas. "Y puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento. Y el cual voy a comenzar de inmediato", sostenía.

"Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", rezaba el comunicado tras el que Bosé reaccionó de la mejor manera.

Ahora, el escultor valenciano se encuentra en pleno tratamiento, y a todos les asustó que tuviera que ser ingresado al tercer día de tratarse con quimioterapia. Por suerte, el revés no ha ido a mayores y Palau se encuentra ya más recuperado de aquel susto.

