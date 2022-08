Miguel Ángel Muñoz, preocupado por los problemas de pareja en plena luna de miel

Miguel Ángel Muñoz está muy preocupado por uno de sus grandes amigos. Y es que, en plena luna de miel, uno de los actores más reconocidos de nuestro país y su mujer han sufrido un importante contratiempo que no les ha dejado disfrutar del viaje como les hubiese gustado.

20 años han pasado ya desde que este conocido intérprete y Pablo Puyol coincidieron en la famosa serie de Antena 3, Un paso adelante. Durante los tres años que la ficción se mantuvo en antena, estos dos artistas consiguieron entablar una bonita amistad.

| Europa Press

Tanto es así que, después de todo este tiempo, estos dos actores han seguido manteniendo el contacto. Ahora, Miguel Ángel Muñoz se acaba de enterar del último problema que ha tenido su compañero de profesión.

Hace unos días, Pablo Puyol y Beatriz Mur se dieron el 'sí, quiero'. Tras su esperaba boda, ambos pusieron rumbo a México para comenzar su luna de miel. Pero lo que menos se esperaba el artista es que sus vacaciones se iban a ver truncadas por un problema del pasado.

El amigo de Miguel Ángel Muñoz cuenta los detalles

Miguel Ángel Muñoz, por fin, ha podido conocer todos los detalles de este truncado viaje. Y es que, a pesar de que no es la primera vez que Pablo Puyol se traslada hasta México, en esta ocasión ha tenido un problema con las autoridades del país.

Este miércoles, 3 de agosto, la revista ¡Hola! ha publicado una entrevista en la que el artista ha contado por qué le denegaron la entrada. Según parece, le acusaron de haber falsificado cierta documentación para obtener su visa de trabajo en la época en la que estuvo viviendo allí.

"No tuve ningún problema, no había ningún delito ni nada parecido, simplemente, había un fallo en el visado de trabajo que obtuve hace años para trabajar en México", ha asegurado el amigo de Miguel Ángel Muñoz.

Miguel Ángel Muñoz está muy enfadado | GTRES

"A mí nadie me notificó nada, yo estuve trabajando allí un año y, por eso, fui tranquilamente. Ahora, tendré que aclararlo y arreglarlo por si algún día tengo que volver, aunque no me apetece nada".

Pablo Puyol ha querido dejar muy claro que, en ningún momento, nadie le informó de esta supuesta irregularidad; ni a la hora de sacar los billetes ni cuando estuvo trabajando en México.

"Yo no sabía nada porque, para entrar en México, no hace falta ningún tipo de visa si eres español, salvo que vayas a trabajar, como fue mi caso hace unos años".

Tras dejar este punto aclarado, el compañero de profesión de Miguel Ángel Muñoz ha querido compartir con la revista del saludo cómo sucedieron las cosas.

"Nos tuvieron allí unas horas, me interrogaron y nos metieron en un avión de vuelta", ha confesado el actor, después de asegurar que su mujer no se lo tomó muy bien.

| Europa Press

"Al principio, Beatriz se lo tomó muy mal, pero estuvo conmigo en la reunión y pudo comprobar que ni yo tenía responsabilidad, ni tenía sentido lo que nos estaba ocurriendo. Y transcendió que el problema por el que no nos dejaban entrar era un problema por la visa de trabajo de hace cinco años".

Finalmente, la pareja ha decidido celebrar su luna de miel por la geografía de nuestro país. "Hicimos un viaje por el Algarve y cabo de Gata, que fue maravilloso", ha asegurado el actor.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Sobre si piensan tomar medidas legales, el amigo de Miguel Ángel Muñoz ha sido muy claro. "Sí, sobre todo por cómo trataron a mi chica, porque contra ella no tenían nada, solo contra mí, y la aislaron y la incomunicaron igualmente. Ella sí podía haber entrado, pero, al venir conmigo, la trataron como si fuese una delincuente".