Problema inesperado en quirófano durante la operación urgente a Mercedes Milá

Mercedes Milá está sufriendo uno de los periodos estivales más complicados y todo después de lo que le sucedió cuando estaba pasando unos relajados días de vacaciones en la vecina Francia.

La mítica expresentadora de Gran Hermano pasaba los días junto a unos amigos cuando, en un momento dado, sufría un accidente cuando iba en bicicleta. La veterana televisiva iba dando un tranquilo paseo cuando al intentar esquivar a un insecto, en este caso un tábano, perdió el equilibrio y tuvo una desafortunada caída.

"Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro", desvelaba la periodista a través de sus redes sociales.

Mercedes Milá sufre en sus carnes lo peor del verano

Así las cosas, esta relataba que por culpa de esta desgraciada caída se había roto el húmero y había tenido que ser ingresada en un hospital francés. Mercedes no se creía la mala suerte que había tenido, pero tuvo que afrontar de la mejor manera este revés.

Tras recibir el alta en un hospital galo y volver a nuestro país, Mercedes visitaba a su médico a las pocas horas de su llegada. Descubría, para su sorpresa, que no podía esperar más tiempo y tenía que ser operada de forma "urgente".

Y es que la gravedad de su lesión era mayor de lo esperado en un primer momento. "Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido que me haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado".

"En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación. Y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", lamentaba muy indignada.

Así ha ido la operación de Mercedes Milá

Hoy, tres días más tarde, Mercedes Milá ya puede decir que se ha operado. Pocas horas después de hacerlo, Milá ha calmado a sus miles de seguidores, que han estado pendientes de su estado desde que supiesen de su caída.

Con todo, la televisiva ha querido agradecer las muestras de cariño que ha recibido en todo este tiempo y ha confesado que "todo ha ido bien".

Con varias instantáneas en el hospital en las que le observamos con el brazo en cabestrillo y una agradable sonrisa, Milá ha confesado que está "muy bien".

"La operación fue tal como el doctor Mir había previsto aunque se encontró con una avería muy seria. Hay que ver lo que puede provocar un humilde tábano en la vida de uno", ha sostenido tirando de humor. Además, hemos visto una llamativa radiografía de los clavos que le han puesto en el hombro tras la caída de hace unos días en Francia.

Mercedes supera como puede una operación urgente de húmero

Lo cierto es que Mercedes estaba emocionada al ver todo el cariño que le han mostrado los suyos. Y agradecía las "palabras y deseos" de los que más la quieren en sus redes sociales.

Como diría el propio William Levy, esto es lo que ha sentido la buena de Milán desde que confesó su situación. "Sois un ejército de cariño. Me habéis acompañado antes y después de esta operación tan inesperada. Os lo agradezco de corazón".

Siempre con el optimismo por bandera, la periodista ha finalizado sus stories admitiendo que ahora le toca armarse de "paciencia. Y hacer la mejor rehabilitación posible para recuperar el 100% del movimiento del hombro y seguir disfrutando con la bicicleta".

Así las cosas, ha dejado claro que este revés no cambiará sus aficiones ni mucho menos cuando esté totalmente recuperada de la operación de húmero.