Mercedes Milá se niega a saber nada de él porque ha jugado con sus sentimientos

Mercedes Milá es una de las grandes comunicadoras de este país. Y además de caracterizarse por su labia, también le precede una fama por meterse en todos los 'fregaos'.

Si hay algo que le gusta a Mercedes Milá es querer pronunciarse en todas las polémicas. Y, como era de esperar, lo ha hecho en el último revuelo que ha tenido a toda España en frente del televisor.

Mercedes Milá ha sido muy directa

Efectivamente, estamos hablando de la infidelidad de Iñigo Onieva a Tamara Falcó. Milá ha querido sincerarse sobre lo que piensa de toda esta situación. Además, le ha mandado unas palabras a Tamara.

"Nada le he dicho que no se case, que por favor no se case. Que no se case", decía Mercedes Milá a los micrófonos de Europa Press.

"Que se acabó. Que si se casa comete un horror. Pero ya se lo dirá su madre", proseguía.

Pero la periodista también ha tenido palabras sobre Isabel Preysler, refiriéndose a su inteligencia.

"Ya se lo dirá su madre. Isabel Preysler es muy lista y estoy segurísima de que le ha cogido y le ha dicho: 'Pero, ¿adónde vas, criatura? ¿Dónde vas? ¡Fuera!".

Mercedes Milá, de esta manera, ha dejado claro su pensamiento. Cree que la socialité de origen filipino ha 'tomado cartas en el asunto' y habrá hecho lo posible por que Tamara asentara la cabeza.

Y, como era de esperar, Mercedes Milá se ha dirigido a Iñigo Onieva. "No me interesa lo que le pase al tonto este del Onieva este que no sé ni quién es...". Pareciera como si no le atrajera lo más mínimo la identidad de este personaje ya público.

La contundencia de Mercedes Milá

Estas palabras se enmarcan en la presentación del proyecto Pódimo, donde se promueven los audiolibros. Y es que Mercedes Milá es embajadora de esta nueva empresa.

Como hemos mencionado, la expresentadora de Gran Hermano rogó que la marquesa de Griñón no se casara, ya que estaría cometiendo un grave error.

Mercedes Milá fue muy contundente con sus palabras. Y lo manifestó con mucha exaltación y sin dar imaginación a segundas interpretaciones.

Lo que de verdad inquieta a Mercedes Milá

Aunque en el mismo evento de este nuevo proyecto lleno de ilusión para Mercedes Milá, también tuvo palabras para otros asuntos. Y es que lo que de verdad le preocupa es la guerra en Ucrania.

De hecho, Milá acudió vestida entera de negro por esa razón. De hecho, aprovechó el instante frente al micrófono para dejar claro que el conflicto en el país ucraniano es lo que de verdad nos debería preocupar.

"A mí en este momento lo que me horroriza, y por lo que visto completamente de negro, es lo que está pasando en Ucrania", decía con la mirada fija al periodista.

"Me horroriza lo que está haciendo Putin. Me horroriza la vida de infierno que están viviendo en ese país. Eso sí que es importante".

"El hambre, la muerte, todo eso. Lo demás que vivimos aquí... estamos haciendo el idiota, de verdad, el idiota", recalcaba Mercedes Milá.

La periodista parece tener el corazón hecho pedazos sobre las atrocidades que se están cometiendo en el país gobernado por Zelenski. Todas sus energías y plegarias parecen estar para y con el pueblo ucraniano.

Y es que incluso en sus redes sociales muestra todo su apoyo por las víctimas de guerra. Además de todos lo que sufren a causa de este injusto conflicto.