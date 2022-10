Mercedes Milá descubre que el pequeño de la casa no deja de llorar y lanza un ruego

A Mercedes Milá le encanta pronunciarse sobre las polémicas. Parece incluso que le persigan. Pero es que Mercedes, además de gustarle lo controversial, tiene mucha sensibilidad por las causas injustas.

Hace poco sabíamos que la presentadora estaba muy concienciada acerca de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Mercedes Milá se encontraba auténticamente horrorizada sobre los crímenes y las penurias que el pueblo ucraniano estaba pasando.

"A mí en este momento lo que me horroriza, y por lo que visto completamente de negro, es lo que está pasando en Ucrania", decía. Todo esto en un evento sobre un proyecto de Podimo, del que es embajadora.

Justo a esa cita acudía de negro para hacer ver su compromiso con las víctimas. "Me horroriza lo que está haciendo Putin. Me horroriza la vida de infierno que están viviendo en ese país, eso sí que es importante".

"El hambre, la muerte, todo eso. Lo demás que vivimos aquí... estamos haciendo el idiota, de verdad, el idiota", recalcaba Mercedes Milá.

La periodista estaba visiblemente afectada sobre lo que acontecía en el país vecino a la Unión Europea. Todas sus energías estaban con el pueblo ucraniano.

Mercedes Milá se moja

Sin embargo, la última polémica en la que se ha pronunciado viene de la mano de la chef y presentadora de televisión, Samantha Vallejo-Nágera. La de MasterChef publicaba un vídeo que suscitó muchas críticas entre sus seguidores.

Samantha colgaba en su perfil de Instagram un vídeo de su hijo Roscón, quien padece síndrome de Down, llorando. Pero no era un post cualquiera, ya que la chef le grabó a modo de castigo por no hacerle caso.

Todo esto provocó revuelo en las redes y recibió cientos de comentarios contrarios a lo que estaba haciendo Samantha. Entre ellos, Mercedes Milá, Anabel Pantoja o Adara Molinero.

"No le hagas eso, y mucho menos le grabes, por favor", escribía Mercedes Milá en el post de la chef.

"Este tipo de exposición íntima remueve y duele", se sumaba la influencer María León. Anabel Pantoja, por su parte, también horrorizada ponía un comentario semejante al de sus compañeras.

"No pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad. Luego si quieres se lo cuentas a tus seguidores, los trucos y experiencias. Pero hija, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener ese vídeo?", decía.

Adara Molinero escribía en el mismo post: "Le haces llorar por ver la tele, le asustas con castigarle y encima le grabas y lo subes. Deberías respetarle a él y a su intimidad".

En poco tiempo, la jurado de MasterChef se convirtió en Trending Topic. Y viendo todas las críticas que le llovían, la propia Samantha ha tenido que actuar al respecto y colgar un vídeo pronunciándose.

"Roscón, como todos los niños, llora por tonterías, y es increíble cómo pasa de la risa al llanto en milésimas de segundo. Es un niño feliz y ayuda muchísimo a mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición", decía tajante.

"Siento mucho a la gente que ha ofendido este vídeo, que no era nada apropiado. No era la intención", manifestaba con sinceridad. De esta manera, ha querido disculparse a quien haya podido sentirse dolido por las imágenes del niño que no paraba de llorar desconsolado a cámara.

Y es que Mercedes Milá nunca se acallará antes las injusticias y las polémicas. La presentadora se caracteriza por pronunciarse siempre a favor de los más desfavorecidos. Y parece que así seguirá.