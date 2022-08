Mercedes Milá decide qué hacer con sus millones después de asumir su delicada salud

Hablar de periodismo y de televisión en España es hablar de Mercedes Milá.

La catalana tiene ya 71 años y pasa la mayor parte de su tiempo en Menorca, una isla "que me ha robado el corazón", afirma. Milá ya ha demostrado todo lo que quería a lo largo de su dilatada trayectoria y ahora solo acepta proyectos y trabajos que le venga en gana hacer.

Desde 1974 que se dedica profesionalmente a la comunicación, aunque las nuevas generaciones la recuerdan principalmente por Gran Hermano. El programa que ha marcado la historia televisiva de España es quizá el hijo televisivo más apreciado por Mercedes.

"Yo me he hecho millonaria haciendo Gran Hermano. Millonaria de todo, de dinero y sobre todo, de sentimientos y emociones".

Pese a ello, el reality le reportó también uno de los momentos más duros de su vida.

Mercedes Milá, destrozada por Gran Hermano

La periodista reconoce que Gran Hermano ha supuesto para ella una de las etapas más gratificantes y también más duras de su trayectoria profesional. Estuvo al frente del reality desde sus inicios, en el año 2000 has su decimoquinta edición, en 2016.

Mercedes no quería dejarlo, pero le obligó la productora y la cambiaron por Jorge Javier Vázquez. "Estaba tan destrozada física y psíquicamente que tuve que tomarme un tiempo en serio. Lo que viene siendo una depresión".

| Telecinco

Hace ya tiempo que está recuperada y ha hecho de Menorca su cuartel general. Pocos saben que tenía una casa en la isla una caseta de pescadores que adquirió su tío. Pasó muchos años de su juventud allí y en la casa de al lado, que tenían alquilada con su marido José Sámano.

Años después le quitaron la casa, ya que "era del Estado, junto a otras diez viviendas chiquititas de la zona y a raíz de una denuncia de un pescador, el Estado las recuperó inmediatamente".

Según Mercedes, aquella pérdida supuso un varapalo terrible en su vida, "se acabó todo, se acabó mi vida y no exagero nada".

Milá, aristócrata que renunció al título

Mercedes Milá viene de familia aristocrática por lo que nunca ha tenido problemas de dinero. Sin embargo y pese a ser una "niña bien" renunció al título de condesa del Montseny. Ahora ostenta el título su hermano José María, ya que ella lo cedió porque "dejé de ser niña bien, porque entendí lo que comportaba".

La periodista ha desvelado también que no le gustan los besos, que prefiere los abrazos y que vive "pendiente del móvil", aunque no siente la presión de las redes ni de los haters.

Milá tiene "mono" de realities, pero parece que Mediaset la da ya por amortizada. Ella sigue opinando sobre los programas de telerrealidad cuando le ponen un micro delante y se sigue reivindicando en el sector.

Forma parte de esas periodistas que han marcado época y estilo en televisión, pero que su edad y el paso del tiempo ha dejado un poco en la cuenta. Lo lleva bien, a ratos, y lo suple con la brisa y el sol del Mediterráneo, que reconfortan a cualquiera.

Mercedes vive ahora algo más calmada y ha dejado de ser el torbellino que era en sus épocas mozas. Así la recuerda Máximo Huerta, "hubo un tiempo en que me ponía muy nervioso, me atacaba. Era entrar por el plató y era como si me tuviera que meter un Espidifen rápidamente, te chupaba la energía, te consumía la energía en cuanto te veía".

Máximo se arrepintió rápidamente de esta comprometida confesión sobre Mercedes. "Soy muy zen y cuando la veía entrar, deseaba que acabara la entrevista. Eso no significa que no la admire, a lo mejor si entra ahora por el plató, me quiero pedir un Lexatín, pero era como que me absorbía. Me gusta esta Mercedes más calmada".

Mercedes Milá, recordada por sus cosas buenas y no tan buenas.