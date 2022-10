Mercedes Milá confirma el rumor sobre su salud y pide dinero para seguir intentándolo

Mercedes Milá es una profesional todoterreno que siempre ha rayado a gran altura cada vez que se ha puesto delante de las cámaras en un plató.

Recordemos que Mercedes Milá, durante su juventud, fue una de las entrevistadoras más importantes de nuestro país. Sus charlas con los personajes famosos de la década de los 80 fueron un ejemplo de profesionalidad y rigor, desarrollando su labor periodística de la forma más incisiva.

A sus 71 años, no quiere dejar la televisión y sabe que puede embarcarse en diferentes proyectos que le hagan ilusión y está preparada para ello. Conserva todas sus energías para seguir poniéndose delante una cámara, a pesar de que el pasado mes de agosto se rompió el húmero.

Mercedes Milá confirma su estado tras los rumores

Sabe que desde Movistar Plus le están dando la oportunidad que tanto pidió en los últimos años. En el siglo XXI, la hemos visto presentando Gran Hermano. Está claro que ese cambio radical que dio en su vida profesional le reportó grandes beneficios, pero también muchas críticas.

| Europa Press

Lo cierto es que ella solo mira para adelante y quiere alargar su carrera lo más posible para disfrute de sus millones de seguidores.

“Mientras haya empresas dispuestas a pagar por lo que hago, yo tengo muchas ganas de seguir, seguir y seguir", confesaba en una entrevista actual.

"A lo mejor hay un día que no puedo seguir porque no puedo, porque no me dan las piernas, porque no me da la cabeza... Bueno, pues ese día me iré, pero mientras tanto estoy ofreciendo mis servicios”, decía hace unos días.

La periodista catalana se abre en canal y desvela la realidad

Esta ha hablado en profundidad con los compañeros de La Razón y en esa entrevista la periodista catalana es más clara que nunca.

| Telecinco

Desvela todo lo aprendido durante las décadas que lleva al pie del cañón y expone lo que le quedó pendiente por realizar. También confiesa las expectativas de futuro que tiene en mente y solo pide que no le censuren.

“No tengo nada que reivindicar porque soy una persona tan pública que todo el mundo es dueño de un trocito de mi vida. Entonces, que digan lo que quieran, como si no quieren decir nada, nunca más”, ha sentenciado.

Milá sabe que puede dar aún mucho de sí y su carácter positivo hace que afronte con ilusión cualquier proyecto que le proponen y le seduzca.

El mayor error que se comete con las entrevistas

Milá vs Milá se llama la nueva temporada que esta ha empezado desde hace unos meses en Movistar Plus. En este formato, la comunicadora quiere echar la vista atrás junto a sus invitados a los que en su día entrevistó.

“María Ruiz Calzado tuvo una idea brillante, que fue decir 'como has hecho tantas entrevistas en el pasado, ¿por qué no revisitamos esas entrevistas?' y si los personajes viven, hay muchos que han muerto, y quieren, podemos hacer un antes y un ahora. Y ha dado mucho de sí. Para mí ha sido emocionante y da mucho gusto, mucho”, ha confesado.

| Europa Press

Sobre las entrevistas, el formato en el que mejor se ha desenvuelto la periodista, esta ofrece una opinión desoladora. “Las entrevistas casi dejaron de existir porque ya no eran entrevistas, eran acuerdos".

"Era como pasar por los jefes de imagen, por los jefes de comunicación, por los departamentos de no sé qué... y hasta que llegamos al personaje que tú querías tener en primera persona, mirarle a los ojos y saber lo que piensa de verdad, se te había perdido por el camino".

"Y ya llegó un momento que eso me sacó del mundo de las entrevistas y estuve un tiempo fuera”, lamentó Milá en su última entrevista.