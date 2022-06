Mercedes Bernal, madre de Anabel Pantoja, asustada por los rumores de embarazo

Mercedes Bernal ha ganado mucho peso en los últimos meses, a pesar de que ella nunca se ha sentido cómoda delante de las cámaras. Estuvo casada con Bernardo, el hermano más polémico de la tonadillera Isabel, así que debería estar acostumbrada. Sin embargo, prefiere mantenerse al margen porque sabe que la fama genera consecuencias negativas.

Mercedes Bernal, Merchi para los suyos, está preocupada por su hija Anabel porque sabe lo que están contando de ella en Telecinco. Desi Rodríguez, una de las concursantes de Supervivientes 2022, ha insinuado que la colaboradora podría estar embarazada. Todo es un rumor sin importancia, pero algunos periodistas le están dando mucha credibilidad.

Anabel Pantoja se ha convertido en la concursante más querida de Superviventes y lo cierto es que ha hecho muchos méritos. Participa en todos los juegos, genera mucho contenido y encima se ha enamorado de uno de sus compañeros. Estamos hablando de Yulen Pereira, un deportista de élite que se parece mucho al exmarido de la colaboradora.

Anabel Pantoja ha intentado ser lo más prudente posible porque no quería hacer daño a Omar Sánchez, pero ya no puede aguantar más. Las cámaras de Supervivientes han captado su noche de pasión junto a Yulen, quien también está muy ilusionado por ella. La pareja ha confirmado su relación con un beso que no ha dejado indiferente a nadie.

Mercedes se ha enterado, gracias a la información de Desi Rodríguez, que Anabel podría haber mantenido relaciones con Yulen. Todo es una teoría de la concursante, aunque ha asegurado que ella no es la única persona que lo piensa. Defiende que la pareja conectó antes de lo que piensa el público y que pasaron muchas cosas que todavía no han trascendido.

Mercedes Bernal está preocupada

Mercedes está asustada porque sabe que Anabel tiene muchas posibilidades de ganar Supervivientes, pero necesita tranquilidad. No entiende de televisión, pero sabe que lo más acertado en estos casos es ser prudente y no hacer saltar las alarmas. De momento no hay nada demostrado, pero es evidente que la noticia que ha dado Desi marcará un antes y un después.

“En la preconvivencia pasaron muchas cosas y ya no me escondo. Tengo que decir que nos daban a todos dos preservativos y ninguno de los dos los trajo, así que puede que te traigan un nieto”. Desi Rodríguez le ha hecho este comentario a Arelys, madre de Yulen Pereira.

Bernal está al tanto de los rumores, pero quiere pensar que todo ha sido una broma de la compañera de su hija. No le importaría que estuviera embarazada, aunque sería más acertado que la noticia llegara en otras circunstancias. Merchi es consciente de lo peligroso que es todo lo que están contando y no quiere que nada arruine el concurso de la sevillana.

Mercedes Bernal tiene claro sus sentimientos

Mercedes quiere ser prudente y prefiere no hablar de ciertos temas para no crear conflictos innecesarios. Sin embargo, no puede esconder que ella siente devoción por Omar Sánchez y así lo ha hecho saber durante sus intervenciones en Sálvame. Promete que recibiría a Yulen con los brazos abiertos, pero cree que Omar era un buen hombre para su hija.

Bernal ha participado en varios programas de Telecinco para dar la cara por Anabel, aunque asegura que no quiere visitar ningún plató. Hace llamadas y conexiones en directo porque no puede desplazarse hasta los estudios de Mediaset. Tiene un problema de salud y le han recomendado reposo, además sus jefes no verían bien que se dedicara a viajar mientras está de baja.