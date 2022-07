El mensaje de Antonio Ibáñez de 'Aida' anunciando su muerte

Antonio Ibáñez ha fallecido tristemente a los 34 años después de no poder superar el cáncer que llevaba más de un año torturándolo. Todos los esfuerzos del joven español han sido en vano, ya que no ha podido evitar la muerte.

Tras conocer cuáles han sido las causas de su muerte, ahora muchos especulan con los detalles de su enfermedad. Y es que la gran incógnita son las últimas palabras que ha dedicado el intérprete a sus seguidores antes de morir.

Se trata de un emotivo texto en redes sociales en el que ha querido dar el último adiós a aquellas personas que lo admiraban. Ahora, deja un gran vacío en los corazones de los amantes de la interpretación.

Antonio Ibáñez se ha podido despedir de sus fans

A través de sus redes sociales, el entorno del actor ha accedido a su cuenta personal para informar a todos sus seguidores de la triste muerte de Ibáñez. Lo han hecho en Instagram, donde han dedicado unas palabras acompañadas de varias fotos y obras de arte del granadino.

La publicación no ha tardado en ser apoyada por los usuarios. Y es que ya cuenta con más de 600 comentarios, y va en camino de aumentar cada vez más. Varios rostros conocidos han aprovechado para despedirse de Antonio Ibáñez.

Entre ellos, destaca el actor Gonzalo Ramos, así como su compañero en 'La que se avecina', Nacho Guerreros, conocido como 'Coque' en la serie. Para aquellos que no lo conocían, el intérprete español ha participado en grandes series de éxito como son la mencionada anteriormente, y también 'Aída'.

Una publicación que ha provocado mil llantos

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa."

Este es el texto que han redactado los allegados del famoso actor. Y es que la pérdida del joven con tan solo 34 años ha dejado conmocionado a amigos, familiares y compañeros de profesión.

Entre los comentarios más destacados, está el de Guerreros, que ha redactado: "Que rabia... parece que los malos no se van nunca y tu te vas muy pronto. La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!".

No solo era actor

Antonio Ibáñez, además de ser conocido por todas sus hazañas en el mundo de la interpretación, también participó en concursos como 'The Dancer'. A todo esto, también se le suma que tenía grandes dotes como artista visual.

Sus impresionantes obras de arte demuestran que era una persona realmente polifacética, y que era capaz de superar cualquier obstáculo que se le pusiese en frente. Ahora, es un ángel más que descansa en el cielo, y todo su esfuerzo siempre será recordado por todos.

La maldición de 'La que se avecina' no se acaba

Antonio Ibáñez no es el primer actor fallecido de la serie española que es tan conocida por todos. Durante los últimos años, la productora ha visto como varios de los actores han perdido la vida.

Emma Penella, Mariví Bilbao, Eduardo Gómez o Verónica Forqué son algunos de los intérpretes que han actuado en esta saga, y que ya no están con nosotros. Ibáñez se suma a la larga lista.

Es por ello que se dice que 'La que se avecina' tiene una especie de maldición.