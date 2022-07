Melani Olivares le parte el corazón a su novia al contarle qué ha hecho con el dinero

Melani Olivares ha dejado a su pareja sin palabras al confesarle qué es lo que ha hecho con todo el dinero que ha ganado durante su trayectoria profesional. En todos estos años, la catalana ha conseguido posicionarse como una de las actrices más reconocidas de nuestro país.

Gran parte de la fama que goza en la actualidad, se la debe a alguno de sus personajes, como la mítica Paz de la serie de humor Aída.

| Europa Press

Ahora, la actriz se ha abierto en canal para Pronto. La artista ha hablado con esta revista, entre otras cosas, de su sexualidad. Y es que, a pesar de haber tenido varias relaciones monógamas, la intérprete ha confesado ser bisexual y poliamorosa.

Y, aunque a día de hoy lleva una vida totalmente plena, lo cierto es que durante su juventud lo pasó muy mal. "En ese momento, la situación era muy distinta".

Melani Olivares confiesa qué ha hecho con su dinero

Melani Olivares es una de las actrices más reconocidas de todo el panorama interpretativo español. Y, aunque gran parte de su fama se la debe al séptimo arte, lo cierto es que la de Badalona también hizo sus pinitos como modelo.

La intérprete ha recordado su época de "modelo de catálogo" en el Torrevieja Weekend. Durante su última aparición pública, la compañera de Paco León ha asegurado que "no echa de menos nada" de esta etapa.

| Gtres

Pero lo que más ha llamado la atención de su novia ha sido la confesión que ha hecho sobre todo el dinero que ganó de maniquí. "Con 17 años me fui a Japón, me fui dos veces, ganaba mucho dinero y luego me lo gasté todo y ya está, porque era muy disfrutona".

Además, la actriz ha confesado que no cree en el amor para siempre y que prefiere historias intensas y fugaces.

"Me gustaría una historia de amor de pocos días, de días contados. De verano, luego de otoño, de invierno. No creo en el amor para toda la vida".

Melani Olivares aclara lo que ha pasado con su coche

Durante esta charla, Melani Olivares ha hablado sobre otro de los temas que ha protagonizado en los últimos días. El pasado 7 de junio, la actriz denunció en las redes sociales que le habían robado el coche mientras estaba pagando en un parking de la capital.

"Estoy flipando. Me han robado el coche. Ya denuncié en la Policía. Lo comparto ahora como post para ver si tenemos suerte", anunció en su perfil de Instagram.

Ahora, la intérprete ha querido compartir los últimos detalles de la investigación que se está llevando a cabo. "El perito del parking se ha puesto en contacto y nos ha dicho que se va a hacer cargo, pero no sé nada porque tienen que pasar como 40 días para que un coche desaparecido se dé por robado".

| Gtres

Como era de esperar, este robo no ha estado exento de polémicas. Y es que, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, Melani Olivares tuvo algún que otro problema con Hacienda.

Tras no poder hacer frente al pago de sus impuestos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria tomó la decisión de embargarle el vehículo.

Ahora, la artista ha asegurado que está al día con todos sus pagos y que el coche ha sido robado sin tener ninguna deuda con el Estado.

"No está embargado ahora, pero sí hace dos meses. Es verdad que hubo una movida con Hacienda, yo no había podido pagar porque recordemos que los actores en la pandemia no pudimos trabajar. Yo no pude pagar, pero ya está todo pagado con los aplazamientos y todo. No hay nada embargado ahora".