Matías Prats, asustado al descubrir cómo fue la charla que su novia tuvo en comisaría

No cabe duda de que Matías Prats es uno de los periodistas más destacados de nuestro país. Con más de 40 años de experiencia, lo cierto es que la trayectoria profesional del presentador es una de las más envidiables dentro del mundo del periodismo español.

Aunque se conocen de sobra datos sobre su intachable carrera profesional, lo cierto es que hay otros muchos aspectos de su vida que, por el contrario, se desconocen todavía hoy en día.

La exitosa carrera de Matías Prats

Como bien se conoce, el madrileño es hijo del exitoso periodista que lleva su mismo nombre, Matías Prats. Asimismo, el presentador comenzó su carrera en la emisora de radio La voz de Madrid, donde ejercía de locutor.

No fue hasta seis años más tarde cuando tuvo su primera oportunidad en la pequeña pantalla, de la mano de RTVE. Aunque el madrileño, por aquel entonces, era becario, tuvo que ponerse al frente de numerosas situaciones que, sin duda, marcaron un antes y un después en nuestro país.

El fallecimiento de Franco en 1975, la aprobación de la Constitución e incluso la proclamación de Juan Carlos I como rey de España fueron los sucesos que cubrió el periodista. Fue a partir de esos episodios en los que Matías Prats consiguió labrarse una carrera llena de éxito dentro del sector televisivo.

Sin embargo, a pesar de llevar 23 años en la cadena pública, finalmente, optó por fichar en Antena 3, donde sigue en la actualidad. ¿El motivo de su marcha de RTVE? Un desacuerdo entre este y el director general, Fernando López-Amor, ya que el madrileño quería disponer de fines de semanas libres. Al no recibir una aprobación por parte del directivo de esta cadena, decidió aceptar la propuesta de la rival cadena.

Desde luego, su fichaje en Antena 3 le llevó a conducir uno de los formatos de la pequeña pantalla que, a día de hoy, sigue siendo líder en audiencia: Antena 3 Noticias. Asimismo, en todos estos años, el periodista ha presentadoAntena 3 Noticias fin de semana,Antena 3 Noticias 2 y Territorio Champions, entre otros.

Como no podía ser de otra forma, su intachable carrera le ha llevado a ganar numerosos e importantísimos premios en reconocimiento a su papel dentro del sector periodístico. Entre ellos, destacan el Premio Nacional de Televisión, el Premio Iris y un Premio Ondas.

Por otro lado, aunque heredó este legado de su padre, lo cierto es que el mismísimo Matías Prats también le ha transmitido este talento suyo a su hijo, también llamado Matías Prats. No obstante, en el caso del hijo del periodista, ejerce su pasión y profesión en la rival cadena de Telecinco, dentro del sector del ámbito de los deportes.

La polémica vida privada de Matías Prats

En cuanto a su intimidad se refiere, Matías Prats es bastante celoso de ofrecer detalles sobre este lado de su vida. Sin embargo, por lo poco que se conoce, lo cierto es que es bastante polémica.

En 1984, el madrileño contrajo matrimonio con Mayte Chacón, madre de sus dos hijos, Matías y Marta. No obstante, lo que parecía ser un consolidado matrimonio, finalmente, esta historia de amor terminó 28 años después, en 2012.

Eso sí, apenas unos meses después de separarse de su mujer, Matías Prats volvía a ilusionarse, esta vez, de la mano de Ruth Izcue, también periodista de profesión. Igual que Prats, la de Navarra también estaba casada, dado que se separó en 2013 del paparazzi Fernando Sacristán.

Eso sí, a partir de entonces, cuando el presentador y Ruth decidieron empezar su mágico noviazgo, jamás pensaron que el exmarido de ella les fuera a declarar la guerra. Un conflicto que incluso llegó a las puertas del juzgado, ya que la misma Ruth Izcue presentó una denuncia en la comisaría en contra de su exmarido por supuestos malos tratos.

No obstante, en el día del juicio, la periodista reconoció ante el juez que "voy a ser honesta, no me tocó".

