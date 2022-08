Massiel deja de esconder su delicado estado y reconoce que tiene muchos dolores

Hablar de la música y del espectáculo en España es hablar de Massiel. Su nombre es María de los Ángeles y fue la primera en lograr un hito histórico: ganar Eurovisión.

Aquel pegadizo estribillo que todavía hoy conocen las nuevas generaciones, la catapultó a lo más alto. El La la la se erigía como flamante triunfadora del festival musical en 1968.

Hija de padres asturianos, Massiel también ha participado en varias películas y algunas series televisivas. Durante su carrera musical, que se ha alargado hasta hace pocos años ha sacado una veintena de discos, más decenas de sencillos y otros álbumes recopilatorios.

Pese a ello, ha sido, es y será recordada por esta canción que le dio fama mundial y que se convirtió en el gran hito de su vida.

| Trendings

Massiel se ha caracterizado siempre por hacer lo que le ha venido en gana. Casada en dos ocasiones, tuvo un hijo con Carlos Zayas, que se llama Aitor.

Amiga y confidente de grandes de la canción como Lola Flores, Rocío Jurado o Paco de Lucía, últimamente la hemos visto principalmente en televisión.

Massiel ha sido una de las habituales de programas como Sábado Deluxe. Allí ha contado anécdotas y vivencias, con gracia y desparpajo. Además no se calla ninguna de sus opiniones, le pesen a quien le pesen.

Massiel y los problemas de salud que le afectan

Massiel ha pasado por el Universal Music Festival de Madrid, el día en el que cumplía 75 años. Asegura encontrarse bien de salud, aunque ya sufre achaques propios de su edad. Últimamente, lo que más le está molestando es su rodilla, que le da fuertes dolores y no la deja vivir tranquila.

"Estoy como el Papa Francisco, nos duele a los dos la rodilla y me he enterado de que vamos a hacer los dos 75 años". Que les duela a los dos la rodilla es cierto, pero el Papa tiene 85 años, diez más que la cantante. Además, los cumplió el 17 de diciembre, no ahora.

Un lapsus, lo tiene cualquiera.

Massiel asegura que no va a hacer vacaciones "yo vacaciones no hago nunca porque soy como jefa de mantenimiento, arreglando cosas".

Le preguntaron por el balance de estos 75 años, algo a lo que Massiel no tuvo claro qué responder. "Es una historia muy larga, nunca jamás contada". Dice también que no cree que vaya a contarla, pero nunca se sabe. Episodios sueltos de su existencia sí hemos podido conocerlos, pues hubo un tiempo en el que su presencia era habitual en Telecinco.

Sin embargo, un comentario que le hizo a Jorge Javier Vázquez dejó a todos sin habla y desde entonces no ha vuelto. Ni corta ni perezosa, Massiel le dijo al presentador que él había sido "un gran maltratador de la gente". Aquí empezaba un agrio episodio que ha enfriado muchísimo la amistad que se tenían.

Massiel y las dificultades del éxito

Massiel es el claro ejemplo de una artista como la copa de un pino que, al final, será recordada por muy pocas cosas. Y es que cuando el éxito de algo es tan apabullante como en su momento lo fue el de La la la, es contraproducente para un artista.

En este sentido la cantante no ha vuelto a brillar de la misma manera que lo hizo entonces. Además, con el paso de la madurez a la vejez, las oportunidades laborales escasean, por lo que lo único que queda es acudir a televisión. Y en muchos casos, allí priman otros intereses que los de ensalzar la parte artística de una persona.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Así las cosas, Massiel sigue demostrando su espíritu luchador y combativo. A sus 75 años, no estaría mal un espectáculo o una biografía que resumiera una vida que puede haberlo sido todo, menos aburrida.