Marta Riesco ve como su exnovio famoso se enamora de Jordan Ozuna

Marta Riesco lleva semanas sin pisar un plató de televisión. Aunque se desconoce de quién ha sido la decisión, todos han coincidido en que es lo mejor. Su relación con Antonio David ha terminado pasándole factura en su trabajo y, ahora, ella es una más en el mundo de los celebrities.

La periodista está expuesta y, cualquier paso que dé, es objeto de noticia. Interesa su vida privada, su trabajo, pero también su pasado. Por ello, la nueva relación de su exnovio famoso está dando de qué hablar.

¿Qué ha dicho Marta sobre este 'affaire'?

Marta Riesco, sobrepasada

Fue un notición para la opinión pública que una joven colaboradora de El programa de Ana Rosa estuviera saliendo con Antonio David. Marta Riesco, quien ya era famosa por ser reportera en Telecinco, pasó inmediatamente a formar parte de la élite de los celebrities en España.

Sin embargo, todo le ha sobrepasado. Su trabajo terminó afectado; sus apariciones en televisión tan solo se centraban en Antonio David y en lo personal, y muchas amistades le dejaron de lado.

En más de una ocasión, la joven periodista se dio de baja, especulándose así que todo esto le había superado. Afortunadamente el tiempo pasa y todo lo cura. Actualmente, Marta Riesco sigue trabajando en El programa de Ana Rosa, pero sus apariciones en plató ya no existen.

Ahora, la reportera es noticia y no por su relación con Antonio David, sino por su pasado noviazgo con un futbolista del Real Madrid.

El exnovio famoso de la periodista

Después de confirmarse su relación con Antonio David, el historial de Marta Riesco fue noticia durante un tiempo. Y todo por su relación con un jugador del Real Madrid. Hablamos de Karim Benzema, el capitán del equipo blanco.

Con él, no mantuvo una relación tan duradera como la que actualmente tiene con el exguardia civil. Pero sí lo suficiente como para hablar de ella en la prensa. Ahora, el jugador tiene una relación con otra mujer y, hoy, no se habla de otra cosa.

A bordo de su lujoso yate, al delantero del Real Madrid se le ha visto muy bien acompañado. Se trata de Jordan Ozuna, una conocida modelo de 32 años que ha robado el corazón al francés.

Nacida en Maryland, Ozuna empezó desde muy joven en el mundo del modelaje. Aunque, también, ha trabajado como camarera en conocidos club nocturnos de Las Vegas.

Al parecer, esta joven ha dejado a todos con la boca abierta al publicarse unas fotografías suyas sobre el lujoso yate del futbolista. La joven periodista, que no da crédito, ha vuelto a revivir su pasado y ha recordado por qué su relación con Karim Benzema no llegó a buen puerto.

El motivo de la ruptura entre Marta y Benzema

Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que el futbolista no deseaba mantener una relación seria con la joven, algo en lo que Marta Riesco no estaba de acuerdo. Según deslizan varios medios, Karim Benzema jamás oficializó su relación con la periodista.

Ofreciéndole el título de acompañante ocasional, Karim Benzema dejaba muy claro sus intenciones con la tertuliana. Unas que la joven no debió de entender. Prueba de ello fue la publicación que colgó en redes, dando las gracias al futbolista por un regalo.

“Despertarte y que te llegue esto a casa... Merci pour me faire sourire (gracias por hacerme sonreír)”, publicaba la periodista junto a una fotografía de un ramo de rosas.

La relación acabó en 2014 después de varios meses de idas y venidas. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, los amigos de la expareja aseguraron que eran “más que amigos”.