Marta Riesco manda un mensaje a Olga Moreno para contarle que ha llegado el fin

Marta Riesco tiene claro lo que quiere hacer con su vida: la relación que mantiene con Antonio David Flores no puede perjudicar a su carrera. Para ello es importante que deje de lado los conflictos que mantiene con Rocío Flores, por eso ha enviado un mensaje. El gesto de la periodista ha llegado a toda la familia, incluida a la empresaria más famosa de Málaga: Olga Moreno.

Marta Riesco es consciente de que la hija de Antonio David mantiene buena relación con Olga, de hecho su enemistad con ella empezó ahí. La reportera apareció en la familia de repente y Rocío Flores no tardó en posicionarse al lado de la andaluza. Sin embargo, el tiempo ha pasado y se han dado cuenta de que deben estar unidos porque Rociíto ha vuelto a Telecinco.

Marta le ha escrito un mensaje a Rocío en su cuenta de Instagram, palabras que han dejado a Olga Moreno fuera de juego. La exmujer de Antonio David ha comprendido que ha llegado el fin: su antigua hijastra ya no tiene nada que reprocharle a Riesco. El conflicto que mantenían ha terminado, pues la reportera ha demostrado que lo que siente por Flores es real.

Marta ha comentado en la última publicación que Rocío Flores ha hecho en sus redes sociales, concretamente le ha escrito “preciosa”. La colaboradora ha compartido una foto de la entrevista que ha concedido en Semana. Aparece en bañador después de haber perdido mucho peso para demostrar que es una mujer nueva y valiente.

Olga ha atravesado un momento delicado porque su exmarido no le avisó a tiempo de que estaba conociendo a otra mujer. Una conocida publicación mostró las pruebas que demostraban el romance entre Riesco y Antonio David. La nieta de Rocío Jurado enseguida se desmarcó del asunto porque no quería hacer daño a Moreno, su segunda madre y gran aliada.

Marta Riesco ha tomado una decisión

Marta, a través del comentario que le ha escrito a Rocío Flores, le ha mandado un mensaje a Olga para explicarle que todo ha terminado. Las tres tienen algo en común, el amor hacia Antonio David, y deben estar unidas ante la adversidad. Telecinco cada vez da más protagonismo a Rociíto y todo el mundo sabe que ha regresado para quedarse.

Olga Moreno respeta que Rocío haya hablado en una revista, ella también lo hizo porque tenía la necesidad de expresarse. Sin embargo, no tiene intención de volver a hacerlo porque le generó unas consecuencias demasiado complicadas de asumir. El público le acusó de aprovecharse de los problemas familiares para ganar dinero, aunque solo contó su versión.

La novia de Antonio David Flores ha tomado una decisión: va a dar naturalidad a su noviazgo, le pese a quien le pese. En las últimas semanas ha compartido varias imágenes con el antiguo colaborador de Sálvame y se les ve muy felices. Al principio pasaron una pequeña crisis, pero lograron solucionarla a tiempo y ahora están unidos.

Marta Riesco ofendió a Olga Moreno

Marta siempre ha intentado ser prudente, pero sus declaraciones ofendieron a Olga, quien recibió una seria acusación por su parte. La periodista contó en una entrevista que Moreno no quería separarse de Antonio David Flores. La empresaria no tardó en desmentir esta información y reconoció que estaba bastante molesta.

Rocío Flores ha sido una de las grandes víctimas del conflicto, pues trabaja en Telecinco y tiene que dar explicaciones. La situación demasiado lejos y habló con su padre para decirle que no iba a hablar más del asunto porque no era de su incumbencia. Actualmente tiene buena conexión con Riesco, pero no quiere contar cómo ha llegado hasta ese punto.