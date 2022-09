Marta Riesco llama a Antonio David Flores y le confiesa que solo quedan horas

Ya son varios meses los que han pasado desde que Marta Riesco anunciara a los cuatro vientos que estaba enamorada de Antonio David Flores. La periodista apostaba todo por una relación que nadie se creía. De hecho, los protagonistas rompieron más de una vez en televisión, lo que hizo más surrealista esta historia.

Afortunadamente, las cosas se han calmado y parece que ahora la periodista está más enamorada que nunca del ex guardia civil. Se ha atrevido a enfrentarse a todos por amor y, ahora, tiene lo que tanto deseaba: una vida en común con su chico.

Parece que todo le va viento en popa, incluido el trabajo. Muchos creían que, una vez anunciara su relación con Antonio David, Marta Riesco se quedaría sin un proyecto laboral. Pero nada más lejos de la realidad.

La periodista ha tomado una decisión que afectará de lleno a su relación, pero esta vez no le ha importado. Se lo ha contado a su novio y le ha confesado que solo quedan horas. Te damos todos los detalles.

Marta Riesco se tira a la piscina

El perfil de Marta Riesco en televisión ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Además de por su trabajo en El programa de Ana Rosa, la periodista era famosa por haber tenido varias relaciones sentimentales. Y entre tantas, con el futbolista del Real Madrid, Karim Benzema.

Afortunadamente, su carrera profesional no se vio afectada hasta que confirmó públicamente su relación con Antonio David Flores. Lo hizo en el peor momento público del ex guardia civil, en plena batalla judicial con Rocío Carrasco, y eso no le ayudó en absoluto.

De hecho, la joven tuvo que abandonar su puesto de trabajo en más de una ocasión, además de anunciar hasta en dos ocasiones su ruptura con Antonio David. Todo un jaelo profesional y sentimental que, a día de hoy, por fin se ha solucionado.

Ahora tiene una estabilidad total, vive con su novio en Madrid y, en el trabajo, ha encontrado lo que más le gusta. Esto último es de lo que más se está hablando en las redes sociales. El nuevo proyecto laboral de Marta ha afectado de lleno a su novio, aunque parece que a la joven ya le da igual.

El nuevo proyecto laboral de Marta Riesco

Cuando todos pensaban que Marta Riesco iba a desaparecer por completo de la televisión, la periodista ha dejado a todos con la boca abierta. Ha anunciado a través de las redes sociales que Mediaset ha vuelto a apostar por ella y ahora trabajará en un nuevo proyecto laboral.

Se trata de Fiesta, el nuevo programa de los fines de semana que se estrenará en Telecinco este sábado, 1 de octubre. Presentado por Emma García y que traerá novedades nunca antes vistas.

Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana ha pensado que lo mejor para que este nuevo programa tenga éxito es contar con personajes actuales. Entre ellos, se encuentra Marta Riesco.

“Con Ana Rosa siempre en mi corazón. Agradecida a Unicorn y emocionada de emprender esta nueva aventura. Voy sin miedo y con muchas, muchas ganas”, escribía Marta en sus redes sociales.

La joven no ha sido la única en mostrar su alegría con este nuevo proyecto. Emma García también lo anunciaba en sus redes sociales. “Los fines de semana son una fiesta, una fiesta de encuentros inolvidables y este es nuestro momento, así que vamos a celebrarlo”.

Quedan tan solo unas horas para que de comienzo el nuevo proyecto de Marta Riesco. Uno con el que, desafortunadamente, le ocupará la mayoría del tiempo. ¿Será este un problema para Antonio David?