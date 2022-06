Marta Riesco llama a Ana Rosa Quintana para contarle que ya no puede más

Desde que Marta Riesco empezó una relación con Antonio David, las polémicas no han parado de surgir en torno a su persona. A la prensa del corazón le impactó que la trabajadora de El programa de Ana Rosa estuviera saliendo con el ex de Rocío Carrasco.

Sin duda, los escándalos en torno a esta pareja fueron in crescendo cuando Marta aseguró que Rociíto la había llamado por teléfono con el fin de colaborar con ella profesionalmente.

"Cuando yo estaba con Antonio David, enfadada, recibo una llamada del director de una revista muy conocida. Y cuando me llama me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y esa persona es Rocío Carrasco", empezaba relatando Riesco.

Unas declaraciones que sorprendieron, sin duda, pero pronto se cuestionaron. En seguida el propio director Lecturas saltó para desmentir que se produjera esa conversación telefónica.

De este modo, a partir de entonces, Mediaset decidió poner punto y final a su faceta como personaje. De ahí en adelante se dedicaría exclusivamente al reportaje. Sin duda, una decisión que habría dolido a Marta Riesco, dado que le agradaba ser el centro de atención.

Actualmente, parece que el nombre de Marta no sale a relucir en ningún momento. Y es que tanto sus compañeros de programa como otros espacios de la cadena, no la mencionan bajo ningún concepto.

Y, aunque esté protagonizando un momento como periodista, El programa de Ana Rosa se empeña en seguir sin mencionar su nombre y hablar con ella. Una postura que habría cansado a la novia de Antonio David y, por este motivo, habría avisado a Ana Rosa Quintana.

Marta Riesco, dolida por lo que le han hecho sus compañeros

Marta Riesco estaba acostumbrada a lidiar con las cámaras y los medios que se interesaban por su relación con Antonio David. Sin embargo, desde que mintió con la llamada de Rocío Carrasco, todo el mundo decidió vetarla en los platós.

El no mencionar su nombre y obviar su presencia es algo que cada vez menos soporta Marta Riesco. No permite que no valoren su trabajo como reportera. De hecho, eso es precisamente lo que ha hecho un presentador de este espacio: menospreciar su nueva labor.

Ayer, 21 de junio, Joaquín Prat anunciaba a la audiencia que el programa había realizado un reportaje en relación con Supervivientes. Una tarea que había llevado a cabo la misma Marta Riesco en un evento donde se encontraban varios famosos.

Dicho reportaje consistía en plantear una serie de preguntas a Marta López y Laura Matamoros, novia e hija de Kiko Matamoros, respectivamente. El objetivo era descubrir quién más conocía los detalles del concurso del colaborador en Supervivientes.

Una prueba en la que ha salido ganando la pareja de Kiko Matamoros. Al parecer su hija no está tan al corriente de la participación de su padre en este reality porque falló todas las preguntas.

Tras finalizar el vídeo, es habitual que Joaquín Prat dé las gracias al compañero o compañera que estaba realizando el reportaje. Pero en este caso, no ha sido así. Ni él ni el resto de tertulianos presentes dedicaron un breve mensaje a Marta Riesco.

Directamente pasaron a comentar el contenido del reportaje sin mencionar la labor que desempeñó la novia de Antonio David.

Ana Rosa Quintana, sigue vetando a Marta Riesco

Sin duda alguna, el nuevo desplante que ha sufrido Marta Riesco por parte de sus compañeros de trabajo, ha sentado muy mal a Marta. Y es que no entiende el motivo del porqué se le sigue haciendo este tipo de vetos.

Lo cierto es que ya han pasado meses desde lo sucedido con la llamada, pero todo apunta a que la cadena no olvida. La imagen que consiguió Marta Riesco a causa de esa mentira, supuso un duro golpe para la productora de Ana Rosa Quintana.

Y es que dejó en muy mal lugar tanto al espacio como a la cadena en general. Sobre todo, cuando se confirmó del todo por el director de Lecturas que la reportera había mentido descaradamente.

Pero ahora, con el paso del tiempo, la vida de la reportera ha dado un giro de 180º, dado que ya no genera más polémicas. Aun así, todo indica que Ana Rosa no quiere arriesgarse, de nuevo, y prefiere que su reportera esté calmadita por un tiempo más.